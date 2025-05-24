Армия США изучит новые способы ведения конфликтов, заявил Трамп
Трамп: армия США изучит новые способы ведения конфликтов на примере Украины
© Getty Images / Michael M. SantiagoПрезидент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере украинского, заявил президент Дональд Трамп.
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"Мы изучаем это, и это ужасная вещь для изучения. Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом", — отметил он на торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт.
По словам президента, после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире. При этом Трамп добавил, что военные США больше не будут нести демократию под дулом пистолета.
Трамп во время инаугурации 20 января пообещал сделать Америку больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем прежде. Он также завил о планах построить самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.