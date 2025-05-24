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Армия США изучит новые способы ведения конфликтов, заявил Трамп - РИА Новости, 24.05.2025
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18:22 24.05.2025 (обновлено: 18:46 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/tramp-2018883199.html
Армия США изучит новые способы ведения конфликтов, заявил Трамп
Армия США изучит новые способы ведения конфликтов, заявил Трамп - РИА Новости, 24.05.2025
Армия США изучит новые способы ведения конфликтов, заявил Трамп
Американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере украинского, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T18:22:00+03:00
2025-05-24T18:46:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере украинского, заявил президент Дональд Трамп. &quot;Мы изучаем это, и это ужасная вещь для изучения. Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом&quot;, — отметил он на торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт.По словам президента, после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире. При этом Трамп добавил, что военные США больше не будут нести демократию под дулом пистолета.Трамп во время инаугурации 20 января пообещал сделать Америку больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем прежде. Он также завил о планах построить самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Армия США изучит новые способы ведения конфликтов, заявил Трамп

Трамп: армия США изучит новые способы ведения конфликтов на примере Украины

© Getty Images / Michael M. SantiagoПрезидент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Американская армия изучает новые способы ведения конфликтов на примере украинского, заявил президент Дональд Трамп.
«

"Мы изучаем это, и это ужасная вещь для изучения. Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом", — отметил он на торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт.

По словам президента, после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире. При этом Трамп добавил, что военные США больше не будут нести демократию под дулом пистолета.
Трамп во время инаугурации 20 января пообещал сделать Америку больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем прежде. Он также завил о планах построить самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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