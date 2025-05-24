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США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп - РИА Новости, 24.05.2025
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18:18 24.05.2025 (обновлено: 19:20 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/tramp-2018882653.html
США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп
США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп - РИА Новости, 24.05.2025
США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия больше не будет нести демократию под дулом пистолета. РИА Новости, 24.05.2025
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия больше не будет нести демократию под дулом пистолета. "Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета. Работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединённым Штатам", - заявил Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. Мероприятие транслировал Белый дом. По словам президента, после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп

Трамп: армия США больше не будет нести в мир демократию под дулом пистолета

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия больше не будет нести демократию под дулом пистолета.
«
"Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета. Работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединённым Штатам", - заявил Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.
Мероприятие транслировал Белый дом.
По словам президента, после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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