США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп
Трамп: армия США больше не будет нести в мир демократию под дулом пистолета
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия больше не будет нести демократию под дулом пистолета.
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"Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета. Работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединённым Штатам", - заявил Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.
Мероприятие транслировал Белый дом.
По словам президента, после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире.
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