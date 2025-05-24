https://ria.ru/20250524/tramp-2018882653.html

США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп

США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп - РИА Новости, 24.05.2025

США не будут нести демократию в мир под дулом пистолета, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия больше не будет нести демократию под дулом пистолета. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T18:18:00+03:00

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в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия больше не будет нести демократию под дулом пистолета. "Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета. Работа армии – доминировать и уничтожать угрозы Соединённым Штатам", - заявил Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. Мероприятие транслировал Белый дом. По словам президента, после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире.

https://ria.ru/20250520/mask-2018141313.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп