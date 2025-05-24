https://ria.ru/20250524/tramp-2018806288.html
Эксперты назвали затраты на страховку подаренного Трампу Boeing 747
Эксперты назвали затраты на страховку подаренного Трампу Boeing 747 - РИА Новости, 24.05.2025
Эксперты назвали затраты на страховку подаренного Трампу Boeing 747
Совокупные затраты на страхование Boeing 747, подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу, могут достигать миллиона долларов в год, подчитали аналитики... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T07:40:00+03:00
2025-05-24T07:40:00+03:00
2025-05-24T07:40:00+03:00
экономика
катар
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Совокупные затраты на страхование Boeing 747, подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу, могут достигать миллиона долларов в год, подчитали аналитики российского страхового брокера Mains. РИА Новости ознакомилось с результатами их оценки. Ранее на этой неделе Пентагон подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят и теперь адаптируется для президентских полетов. "Максимальная взлетная масса Boeing 747 составляет 400-500 тонн, и стандартные лимиты страхового покрытия при таком весе составляют от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов. В зависимости от того, застрахован ли самолет в составе флота или отдельно, годовой полис гражданской ответственности может обойтись в 50 000-250 000 долларов", – отмечают аналитики. "У страховщиков могут отличаться цены из-за разного отношения к риску, связанного со спецификой пассажиров на борту (ведь ущерб пассажирам тоже покрывается по полису). Некоторые страховые компании предпочтут воздержаться от принятия риска. Что касается каско, то учитывая стоимость VIP-лайнера за счет эксклюзивной отделки салона и оборудования, годовой страховой взнос может достигать 1 миллиона долларов", – говорится в документе. Эксперты объясняют, что в авиационном страховании, по аналогии со страхованием автотранспорта, существует каско - защита на случай гибели или повреждения самого транспортного средства, и ОСАГО - страхование гражданской ответственности авиаперевозчика, покрывающее ущерб третьим лицам. "Однако страховые суммы, в пределах которых выплачивается возмещение, в авиационном страховании могут исчисляться сотнями миллионов долларов, а иногда превышать миллиард долларов", - поясняют страховщики. Требования к сумме страхования гражданской ответственности определяются международными нормативными документами, ратифицированными странами, и их локальными актами. Они зависят от максимальной взлетной массы, количества пассажиров и максимальной грузоподъемности. Стоимость воздушного судна зависит от типа самолета, срока эксплуатации и особенностей комплектации, которая может значительно увеличить цену - например, дорогой салон или специализированные системы связи и безопасности. Эксперты объяснили, как организовано страхование авиакомпаний за рубежом. Для этого, как правило, выбирается брокер, задача которого - сформировать пул из 10-20 крупнейших мировых страховых компаний, каждая из которых возьмет долю в риске. "Обычно для таких дорогих судов - до 10%", – объясняется в документе. Если наступает страховое событие, брокер с каждой страховой компании собирает долю возмещения и консолидированную компенсацию выплачивает авиакомпании или пострадавшей стороне. "Для Boeing 747, несмотря на его высокую стоимость в 400 миллионов долларов, емкости международного коммерческого рынка должно хватить. Главное - правильно распределить доли между участниками", - полагают эксперты. "Например, флот авиакомпании Emirates включает одни из самых дорогих пассажирских самолетов Airbus A380 - один борт может оцениваться в 500 миллионов долларов. Для обеспечения страхования этого авиапарка привлекается большинство мировых лидеров рынка: AIG, Allianz, Global Aerospace, AXA XL, Swiss Re, Munich Re, синдикаты Lloyd's и др. Значительный собственный капитал позволяет им удерживать существенную часть риска", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017519842.html
https://ria.ru/20250514/podarki-2016925561.html
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экономика, катар, дональд трамп, emirates, aig, allianz se, boeing 747, airbus a380
Экономика, Катар, Дональд Трамп, Emirates, AIG, Allianz SE, Boeing 747, Airbus A380
Эксперты назвали затраты на страховку подаренного Трампу Boeing 747
Страховка подаренного Трампу Boeing 747 обойдется в миллион долларов в год
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Совокупные затраты на страхование Boeing 747, подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу, могут достигать миллиона долларов в год, подчитали аналитики российского страхового брокера Mains. РИА Новости ознакомилось с результатами их оценки.
Ранее на этой неделе Пентагон подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром
, был принят и теперь адаптируется для президентских полетов.
"Максимальная взлетная масса Boeing 7
47 составляет 400-500 тонн, и стандартные лимиты страхового покрытия при таком весе составляют от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов. В зависимости от того, застрахован ли самолет в составе флота или отдельно, годовой полис гражданской ответственности может обойтись в 50 000-250 000 долларов", – отмечают аналитики.
"У страховщиков могут отличаться цены из-за разного отношения к риску, связанного со спецификой пассажиров на борту (ведь ущерб пассажирам тоже покрывается по полису). Некоторые страховые компании предпочтут воздержаться от принятия риска. Что касается каско, то учитывая стоимость VIP-лайнера за счет эксклюзивной отделки салона и оборудования, годовой страховой взнос может достигать 1 миллиона долларов", – говорится в документе.
Эксперты объясняют, что в авиационном страховании, по аналогии со страхованием автотранспорта, существует каско - защита на случай гибели или повреждения самого транспортного средства, и ОСАГО - страхование гражданской ответственности авиаперевозчика, покрывающее ущерб третьим лицам. "Однако страховые суммы, в пределах которых выплачивается возмещение, в авиационном страховании могут исчисляться сотнями миллионов долларов, а иногда превышать миллиард долларов", - поясняют страховщики.
Требования к сумме страхования гражданской ответственности определяются международными нормативными документами, ратифицированными странами, и их локальными актами. Они зависят от максимальной взлетной массы, количества пассажиров и максимальной грузоподъемности. Стоимость воздушного судна зависит от типа самолета, срока эксплуатации и особенностей комплектации, которая может значительно увеличить цену - например, дорогой салон или специализированные системы связи и безопасности.
Эксперты объяснили, как организовано страхование авиакомпаний за рубежом. Для этого, как правило, выбирается брокер, задача которого - сформировать пул из 10-20 крупнейших мировых страховых компаний, каждая из которых возьмет долю в риске. "Обычно для таких дорогих судов - до 10%", – объясняется в документе. Если наступает страховое событие, брокер с каждой страховой компании собирает долю возмещения и консолидированную компенсацию выплачивает авиакомпании или пострадавшей стороне.
"Для Boeing 747, несмотря на его высокую стоимость в 400 миллионов долларов, емкости международного коммерческого рынка должно хватить. Главное - правильно распределить доли между участниками", - полагают эксперты.
"Например, флот авиакомпании Emirates
включает одни из самых дорогих пассажирских самолетов Air
bus A380 - один борт может оцениваться в 500 миллионов долларов. Для обеспечения страхования этого авиапарка привлекается большинство мировых лидеров рынка: AIG
, Allianz
, Global Aerospace, AXA XL, Swiss Re, Munich Re, синдикаты Lloyd's и др. Значительный собственный капитал позволяет им удерживать существенную часть риска", - говорится в документе.