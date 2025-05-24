https://ria.ru/20250524/tramp-2018806288.html

Эксперты назвали затраты на страховку подаренного Трампу Boeing 747

Эксперты назвали затраты на страховку подаренного Трампу Boeing 747 - РИА Новости, 24.05.2025

Эксперты назвали затраты на страховку подаренного Трампу Boeing 747

Совокупные затраты на страхование Boeing 747, подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу, могут достигать миллиона долларов в год, подчитали аналитики... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T07:40:00+03:00

2025-05-24T07:40:00+03:00

2025-05-24T07:40:00+03:00

экономика

катар

дональд трамп

emirates

aig

allianz se

boeing 747

airbus a380

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Совокупные затраты на страхование Boeing 747, подаренного Катаром президенту США Дональду Трампу, могут достигать миллиона долларов в год, подчитали аналитики российского страхового брокера Mains. РИА Новости ознакомилось с результатами их оценки. Ранее на этой неделе Пентагон подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят и теперь адаптируется для президентских полетов. "Максимальная взлетная масса Boeing 747 составляет 400-500 тонн, и стандартные лимиты страхового покрытия при таком весе составляют от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов. В зависимости от того, застрахован ли самолет в составе флота или отдельно, годовой полис гражданской ответственности может обойтись в 50 000-250 000 долларов", – отмечают аналитики. "У страховщиков могут отличаться цены из-за разного отношения к риску, связанного со спецификой пассажиров на борту (ведь ущерб пассажирам тоже покрывается по полису). Некоторые страховые компании предпочтут воздержаться от принятия риска. Что касается каско, то учитывая стоимость VIP-лайнера за счет эксклюзивной отделки салона и оборудования, годовой страховой взнос может достигать 1 миллиона долларов", – говорится в документе. Эксперты объясняют, что в авиационном страховании, по аналогии со страхованием автотранспорта, существует каско - защита на случай гибели или повреждения самого транспортного средства, и ОСАГО - страхование гражданской ответственности авиаперевозчика, покрывающее ущерб третьим лицам. "Однако страховые суммы, в пределах которых выплачивается возмещение, в авиационном страховании могут исчисляться сотнями миллионов долларов, а иногда превышать миллиард долларов", - поясняют страховщики. Требования к сумме страхования гражданской ответственности определяются международными нормативными документами, ратифицированными странами, и их локальными актами. Они зависят от максимальной взлетной массы, количества пассажиров и максимальной грузоподъемности. Стоимость воздушного судна зависит от типа самолета, срока эксплуатации и особенностей комплектации, которая может значительно увеличить цену - например, дорогой салон или специализированные системы связи и безопасности. Эксперты объяснили, как организовано страхование авиакомпаний за рубежом. Для этого, как правило, выбирается брокер, задача которого - сформировать пул из 10-20 крупнейших мировых страховых компаний, каждая из которых возьмет долю в риске. "Обычно для таких дорогих судов - до 10%", – объясняется в документе. Если наступает страховое событие, брокер с каждой страховой компании собирает долю возмещения и консолидированную компенсацию выплачивает авиакомпании или пострадавшей стороне. "Для Boeing 747, несмотря на его высокую стоимость в 400 миллионов долларов, емкости международного коммерческого рынка должно хватить. Главное - правильно распределить доли между участниками", - полагают эксперты. "Например, флот авиакомпании Emirates включает одни из самых дорогих пассажирских самолетов Airbus A380 - один борт может оцениваться в 500 миллионов долларов. Для обеспечения страхования этого авиапарка привлекается большинство мировых лидеров рынка: AIG, Allianz, Global Aerospace, AXA XL, Swiss Re, Munich Re, синдикаты Lloyd's и др. Значительный собственный капитал позволяет им удерживать существенную часть риска", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250517/tramp-2017519842.html

https://ria.ru/20250514/podarki-2016925561.html

https://ria.ru/20250514/tramp-2016789288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, катар, дональд трамп, emirates, aig, allianz se, boeing 747, airbus a380