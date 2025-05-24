https://ria.ru/20250524/tramp-2018801306.html

Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине

Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине - РИА Новости, 24.05.2025

Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп фактически принял, что Россия продолжит переговоры по урегулированию на Украине без прекращения боевых действий: он поддерживает... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T04:48:00+03:00

2025-05-24T04:48:00+03:00

2025-05-24T04:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

в мире

дональд трамп

владимир путин

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018417829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a504da2416628ce06750fa02ecb0cc71.jpg

ТОКИО, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп фактически принял, что Россия продолжит переговоры по урегулированию на Украине без прекращения боевых действий: он поддерживает начатый в Стамбуле диалог, а не введение санкций, заявил РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России в Японии, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру. Украина и Европа в ультимативной форме требовали от РФ согласиться на 30-дневное перемирие, уговаривая Трампа в противном случае ввести масштабные санкции. Помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил в свою очередь, что война и переговоры ведутся одновременно. "Было важно, что будет делать президент Трамп: вводить против России дополнительные санкции или, как этого хотела бы Россия, разделит вопросы нормализации отношений США и России и проблему Украины. Тогда даже если не будет соглашения по Украине, российско-американские отношения смогут и дальше двигаться в сторону нормализации. То есть, (было важно - ред.) какой из этих вариантов (будет выбран - ред.). В результате был выбран второй вариант. Россия, не прекращая боевых действий, будет вести прямой диалог на протяжении какого-то времени, итогом чего станет поиск пути к заключению мира. Фактически Трамп это принял", - сказал РИА Новости Абиру, который был собеседником президента России Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай". Он подчеркнул, что Трамп поддерживает продолжение диалога в Стамбуле и не будет принимать экономических санкций, как это согласовывают ЕС и Европа. Эксперт также высказал мнение, что Америка не будет полностью выходить из переговоров по урегулированию на Украине, но и настаивать на принятии сторонами своего плана тоже больше не будет. "Но она не будет полностью уходить из переговоров. Вполне возможно, что в какой-то момент, когда уже забрезжит конкретный результат (переговоров - ред.), президент Путин позовет американскую сторону, чтобы показать, что Трамп сыграл в этом свою роль. Что касается российско-американских отношений, то независимо от этого (процесса урегулирования на Украине - ред.) продолжатся переговоры для нормализации отношений США и России", - отметил Абиру. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018786400.html

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018780495.html

https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, в мире, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, евросоюз