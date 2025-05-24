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Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:48 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/tramp-2018801306.html
Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине
Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине - РИА Новости, 24.05.2025
Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине
Президент США Дональд Трамп фактически принял, что Россия продолжит переговоры по урегулированию на Украине без прекращения боевых действий: он поддерживает... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T04:48:00+03:00
2025-05-24T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
в мире
дональд трамп
владимир путин
владимир мединский
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ТОКИО, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп фактически принял, что Россия продолжит переговоры по урегулированию на Украине без прекращения боевых действий: он поддерживает начатый в Стамбуле диалог, а не введение санкций, заявил РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России в Японии, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру. Украина и Европа в ультимативной форме требовали от РФ согласиться на 30-дневное перемирие, уговаривая Трампа в противном случае ввести масштабные санкции. Помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил в свою очередь, что война и переговоры ведутся одновременно. "Было важно, что будет делать президент Трамп: вводить против России дополнительные санкции или, как этого хотела бы Россия, разделит вопросы нормализации отношений США и России и проблему Украины. Тогда даже если не будет соглашения по Украине, российско-американские отношения смогут и дальше двигаться в сторону нормализации. То есть, (было важно - ред.) какой из этих вариантов (будет выбран - ред.). В результате был выбран второй вариант. Россия, не прекращая боевых действий, будет вести прямой диалог на протяжении какого-то времени, итогом чего станет поиск пути к заключению мира. Фактически Трамп это принял", - сказал РИА Новости Абиру, который был собеседником президента России Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай". Он подчеркнул, что Трамп поддерживает продолжение диалога в Стамбуле и не будет принимать экономических санкций, как это согласовывают ЕС и Европа. Эксперт также высказал мнение, что Америка не будет полностью выходить из переговоров по урегулированию на Украине, но и настаивать на принятии сторонами своего плана тоже больше не будет. "Но она не будет полностью уходить из переговоров. Вполне возможно, что в какой-то момент, когда уже забрезжит конкретный результат (переговоров - ред.), президент Путин позовет американскую сторону, чтобы показать, что Трамп сыграл в этом свою роль. Что касается российско-американских отношений, то независимо от этого (процесса урегулирования на Украине - ред.) продолжатся переговоры для нормализации отношений США и России", - отметил Абиру. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018786400.html
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россия, стамбул, украина, в мире, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, Евросоюз
Эксперт оценил позицию Трампа по переговорам по Украине

Ученый Абиру: Трамп фактически принял, что РФ продолжит диалог, не прекращая СВО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп фактически принял, что Россия продолжит переговоры по урегулированию на Украине без прекращения боевых действий: он поддерживает начатый в Стамбуле диалог, а не введение санкций, заявил РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России в Японии, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру.
Украина и Европа в ультимативной форме требовали от РФ согласиться на 30-дневное перемирие, уговаривая Трампа в противном случае ввести масштабные санкции. Помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил в свою очередь, что война и переговоры ведутся одновременно.
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"Было важно, что будет делать президент Трамп: вводить против России дополнительные санкции или, как этого хотела бы Россия, разделит вопросы нормализации отношений США и России и проблему Украины. Тогда даже если не будет соглашения по Украине, российско-американские отношения смогут и дальше двигаться в сторону нормализации. То есть, (было важно - ред.) какой из этих вариантов (будет выбран - ред.). В результате был выбран второй вариант. Россия, не прекращая боевых действий, будет вести прямой диалог на протяжении какого-то времени, итогом чего станет поиск пути к заключению мира. Фактически Трамп это принял", - сказал РИА Новости Абиру, который был собеседником президента России Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай".
Он подчеркнул, что Трамп поддерживает продолжение диалога в Стамбуле и не будет принимать экономических санкций, как это согласовывают ЕС и Европа.
Эксперт также высказал мнение, что Америка не будет полностью выходить из переговоров по урегулированию на Украине, но и настаивать на принятии сторонами своего плана тоже больше не будет.
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"Но она не будет полностью уходить из переговоров. Вполне возможно, что в какой-то момент, когда уже забрезжит конкретный результат (переговоров - ред.), президент Путин позовет американскую сторону, чтобы показать, что Трамп сыграл в этом свою роль. Что касается российско-американских отношений, то независимо от этого (процесса урегулирования на Украине - ред.) продолжатся переговоры для нормализации отношений США и России", - отметил Абиру.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча состоялась 16 мая и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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