https://ria.ru/20250524/tramp-2018798370.html

Трамп распорядился обеспечить строительство десяти ядерных реакторов в США

Трамп распорядился обеспечить строительство десяти ядерных реакторов в США - РИА Новости, 24.05.2025

Трамп распорядился обеспечить строительство десяти ядерных реакторов в США

Президент США Дональд Трамп распорядился обеспечить строительство десяти новых крупных ядерных реакторов в стране к 2030 году, а также повысить мощность... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:55:00+03:00

2025-05-24T02:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился обеспечить строительство десяти новых крупных ядерных реакторов в стране к 2030 году, а также повысить мощность действующих АЭС, следует из подписанного им текста указа."Чтобы максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей, Министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на пять гигаватт и иметь десять новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году", — говорится в документе. Главе Минэнерго поручено обеспечить предоставление ресурсов для перезапуска закрытых атомных электростанций, увеличения выходной мощности действующих АЭС и завершения строительства новых, которые были приостановлены. В пятницу Трамп подписал серию исполнительных указов, направленных на ускоренное развитие атомной энергетики в США, включая снижение регуляторных требований ко вводу в эксплуатацию новых реакторов, упрощение "сложных процессов регулирования" и усиленное взаимодействие атомной энергетической отрасли с Министерством обороны.

https://ria.ru/20250524/tramp-2018791821.html

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в мире, сша, дональд трамп