https://ria.ru/20250524/tramp-2018791821.html

СМИ: Трамп проводит реформу Совета по национальной безопасности Белого дома

СМИ: Трамп проводит реформу Совета по национальной безопасности Белого дома - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ: Трамп проводит реформу Совета по национальной безопасности Белого дома

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь страны Марко Рубио проводят масштабную реформу Совета по национальной безопасности (СНБ) Белого дома,... РИА Новости, 24.05.2025

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь страны Марко Рубио проводят масштабную реформу Совета по национальной безопасности (СНБ) Белого дома, видя в его структуре "глубинное государство" и несоответствие взглядам администрации, заявили американские чиновники, включая главу госдепартамента, изданию Axios. "Оптимизация размера СНБ соответствует его первоначальной цели и видению президента. Теперь Совет будет иметь больше возможностей для сотрудничества с ведомствами", - заявил Рубио изданию, комментируя реформу структуры. По словам другого чиновника на условиях анонимности, Рубио планирует наполовину сократить штат СНБ по сравнению с нынешней численностью в 350 сотрудников, а также передать многие из его полномочий государственному департаменту и Пентагону. "Совет по национальной безопасности - это самое настоящее глубинное государство. Марко (Рубио - ред.) против глубинного государства", - цитирует портал слова одного из собеседников на условиях анонимности. Отмечается, то Трамп видит в СНБ медлительную и забюкратизированную организацию, наполненную лицами, служащими уже много лет и не разделяющими взгляды главы государства. Еще один собеседник издания на условиях анонимности указал, что после реструктуризации задачами СНБ станут координация и консультирование, а не реализации политики США. "Если у вас есть чиновники, которые сражаются друг с другом, а их ведомства постоянно вовлечены в войны за сферы влияния, вам, возможно, нужен этот процесс", - добавил он, отметив, что команде Трампа не подходит прежний формат работы совета. При этом один из источников издания подчеркнул, что Трамп хочет оставить Рубио на позиции исполняющего обязанности советника по национальной безопасности "так долго, как это возможно". "Марко - это тот, кто руководит и командует", - заключил он. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.

https://ria.ru/20250523/tramp-2018784866.html

https://ria.ru/20250523/universitety-2018781075.html

https://ria.ru/20250523/sud-2018616435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, майк уолтц, министерство обороны сша, оон