https://ria.ru/20250524/tramp-2018755130.html

Вот за это не прощу: Трамп твердо решил арестовать Зеленского

Вот за это не прощу: Трамп твердо решил арестовать Зеленского - РИА Новости, 24.05.2025

Вот за это не прощу: Трамп твердо решил арестовать Зеленского

На днях на сенатских слушаниях под названием "Защита американских интересов" глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа приняла... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:00:00+03:00

2025-05-24T08:08:00+03:00

аналитика

украина

сша

марко рубио

джош хоули

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государственный департамент сша

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На днях на сенатских слушаниях под названием "Защита американских интересов" глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа приняла решение серьезно прошерстить Киев: "Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы. И если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то обязательно этим займемся".Можно возразить, что тема проверок киевской шайки на предмет махинаций и воровства американской помощи неоднократно поднималась и ранее. Например, в феврале этого года американский сенатор Джош Хоули анонсировал законопроект, задача которого — "аудит каждого цента, отправленного на Украину", а после этого другой сенатор, Джон Кеннеди, потребовал создания особого государственного поста — специального генерального инспектора по Украине. По некоторым данным, созданный Трампом новый Департамент государственной эффективности (DOGE) уже давно копается в этой теме и, по анонимным утечкам, нашел "много интересного".Тем не менее было ощущение, что эта тема поставлена на маленькую конфорку, поскольку Трамп решил красиво снести это осиновое гнездо бравым кавалерийским наскоком, хотя русские сразу предупреждали, что все сложно.Наскок наткнулся на откровенный саботаж со стороны Зеленского: начиная с игнорирования всех российских инициатив по перемириям и прекращению огня и заканчивая недавними многодневными атаками сотнями БПЛА вглубь территории России. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, вчера заместитель руководителя офиса Зеленского, некто Верещук, сделала заявление: "Война надолго. Россия остается нашим врагом на десятилетия или столетия".Однако есть все признаки того, что американцы приняли решение "завязать" с Зеленским еще до этого заявления, которое лишь усилило их решимость.В западном инфополе, которое строго работает по заданным нарративам, вообще не бывает случайностей и совпадений, и тем интереснее проанализировать самую настоящую синхронизированную кампанию по десакрализации, делегитимизации и компрометации Зеленского и всего киевского режима, которая развернулась в этом месяце. Сначала не сильно-то дружественное России издание Politico вышло с материалом, где с наслаждением муссировался тезис тотальной коррупции на Украине и "финалочкой" была цитата бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил: "Любой, кто имел хоть какие-то дела с Украиной, знает, что это страна, которая коррумпирована на всех уровнях общества".Эстафетную палочку перехватила Deutsche Welle со статьей, где в красках описывался свежий коррупционный скандал в структурах НАТО, а удивленным европейцам объяснялось, что никакой прозрачностью в отношении поставок военной помощи Украине и не пахнет. Замечательный пример: в Европарламенте вообще нет никакой системы контроля над деньгами и материальной помощью, отправляемыми Киеву. Почему? Потому что "секретность".После этого издание Financial Times совершенно неожиданно и совершенно самостоятельно воспылало любовью к правде и опубликовало результаты своего расследования по коррупции на Украине, основанного "на утекших государственных документах Украины, судебных материалах и десятках интервью с чиновниками по закупкам, торговцами оружием, производителями и детективами". Главный тезис — киевская верхушка зарабатывает на теневых военных закупках на деньги западных налогоплательщиков многие миллиарды.И вот буквально день-два назад по западным СМИ и соцсетям распространилась информация о громком расследовании, проводимом некоей "независимой (!) группой украинских журналистов", которое вскрывает "обширную сеть коррупции, вовлекающую окружение Зеленского". Лишь один пример: шайка Зеленского украла под миллиард долларов только на строительстве военных укреплений в нескольких регионах Украины.Очевидно, что Зеленский с компанией уловили данные сигналы, начали подчищать хвосты и рубить канаты. По мнению аналитиков, близких к киевским делам, за недавним убийством в Испании экс-советника Януковича Андрея Портнова стоит Зеленский, который боялся, что Портнов договорится с американцами и сдаст им горы компромата, который у него накопился за годы темных делишек с почти всеми официальными лицами нынешней киевской администрации. По словам западных обозревателей, "предположение о том, что действующий президент мог бы организовать убийство политического оппонента, вызывает тревогу и свидетельствует о высоких ставках, связанных с политической ситуацией на Украине. Если это правда, то это может иметь серьезные последствия для администрации Зеленского и восприятия Украины на мировой арене".Впрочем, шакал цвета хаки наследил столько, что теперь не ототрешь "Ванишем" и не отвертишься. В свое время Аль Капоне засадили в тюрьму не за убийства, а за неуплату налогов. Для американцев их деньги — это святое, и Трамп теперь преисполнен решимости "достать коротышку" по той же схеме, которая имеет гораздо больше шансов на успех.Как вчера заметил Сергей Лавров, "Украина рассчитывала, что Запад будет вечно все ей позволять, но Трамп продемонстрировал иное понимание ситуации". Судя по всему, теперь понимание у него правильное.

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аналитика, украина, сша, марко рубио, джош хоули, владимир зеленский, государственный департамент сша, дональд трамп