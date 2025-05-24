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Три офицера полиции погибли при крушении вертолета в Таиланде
Три офицера полиции погибли при крушении вертолета в Таиланде - РИА Новости, 24.05.2025
Три офицера полиции погибли при крушении вертолета в Таиланде
Три офицера полиции погибли при крушении в субботу днем полицейского вертолета Bell 212 в провинции Прачуап Кирикхан в 200 километрах к югу от Бангкока,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:59:00+03:00
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БАНГКОК, 24 мая – РИА Новости. Три офицера полиции погибли при крушении в субботу днем полицейского вертолета Bell 212 в провинции Прачуап Кирикхан в 200 километрах к югу от Бангкока, сообщает газета Bangkok Post. "Три офицера полиции, включая двух пилотов и механика, погибли в катастрофе вертолета Bell 212, упавшего на поле в провинции Прачуап Кирикхан. Один офицер выпрыгнул из падавшего вертолета с парашютом, однако его судьба к настоящему моменту неизвестна", - сообщает издание. По информации газеты, вертолет относился к авиаотряду полиции, базирующемуся в провинции Канчанабури на юго-западе Таиланда вблизи границы с Мьянмой. Вертолет выполнял обратный полет из провинции Сураттхани на юге страны после выполнения там задания командования, говорится в сообщении. Газета отмечает, что это вторая катастрофа летательного аппарата полиции в этом году: в апреле у курортного города Хуахин в той же провинции Прачуап Кирикхан упал в море и разбился самолет малой авиации из центрального авиаотряда полиции, базирующегося в Бангкоке. В катастрофе погибли все шесть полицейских, находившихся на борту.
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в мире, бангкок, таиланд, мьянма
В мире, Бангкок, Таиланд, Мьянма
Три офицера полиции погибли при крушении вертолета в Таиланде
Bangkok Post: три офицера полиции погибли при крушении вертолета в Таиланде
БАНГКОК, 24 мая – РИА Новости.
Три офицера полиции погибли при крушении в субботу днем полицейского вертолета Bell 212 в провинции Прачуап Кирикхан в 200 километрах к югу от Бангкока, сообщает газета Bangkok Post
.
"Три офицера полиции, включая двух пилотов и механика, погибли в катастрофе вертолета Bell 212, упавшего на поле в провинции Прачуап Кирикхан. Один офицер выпрыгнул из падавшего вертолета с парашютом, однако его судьба к настоящему моменту неизвестна", - сообщает издание.
По информации газеты, вертолет относился к авиаотряду полиции, базирующемуся в провинции Канчанабури на юго-западе Таиланда вблизи границы с Мьянмой. Вертолет выполнял обратный полет из провинции Сураттхани на юге страны после выполнения там задания командования, говорится в сообщении.
Газета отмечает, что это вторая катастрофа летательного аппарата полиции в этом году: в апреле у курортного города Хуахин в той же провинции Прачуап Кирикхан упал в море и разбился самолет малой авиации из центрального авиаотряда полиции, базирующегося в Бангкоке. В катастрофе погибли все шесть полицейских, находившихся на борту.