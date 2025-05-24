https://ria.ru/20250524/tatarstan-2018912693.html

В Казани задержали иностранца, подозреваемого в убийстве жены

В Казани задержали иностранца, подозреваемого в убийстве жены - РИА Новости, 24.05.2025

В Казани задержали иностранца, подозреваемого в убийстве жены

Полицейские задержали мужчину-иностранца, подозреваемого в убийстве жены в одной из квартир в Казани, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T21:45:00+03:00

2025-05-24T21:45:00+03:00

2025-05-24T21:45:00+03:00

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кировский район

россия

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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину-иностранца, подозреваемого в убийстве жены в одной из квартир в Казани, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. По информации регионального МВД, в полицию Казани поступило сообщение о том, что в одном из домов в Кировском районе города обнаружено тело женщины. Полицейские застали подозреваемого в совершении преступления в квартире соседнего дома. По предварительной информации, во время происшествия с погибшей был трехлетний сын, он доставлен в медицинское учреждение. Как уточнило следственное управление СК РФ по Татарстану, подозреваемый - гражданин иностранного государства, он нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения на почве личных неприязненных отношений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "Полицейские Татарстана задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины", - говорится в сообщении. Как отмечают очевидцы в соцсетях, подозреваемый в совершении преступления мужчина несколько часов простоял на балконе квартиры, намереваясь спрыгнуть.

https://ria.ru/20250523/chp-2018782628.html

казань

кировский район

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происшествия, жилье, казань, кировский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)