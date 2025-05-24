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В Тамбове завершили следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей - РИА Новости, 24.05.2025
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10:19 24.05.2025 (обновлено: 10:21 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/tambov-2018818793.html
В Тамбове завершили следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей
В Тамбове завершили следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей - РИА Новости, 24.05.2025
В Тамбове завершили следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей
Следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей у оборонных предприятий завершено в Тамбове, организатор под стражей, обвинение предъявлено двум сообщникам,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:19:00+03:00
2025-05-24T10:21:00+03:00
происшествия
тамбов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей у оборонных предприятий завершено в Тамбове, организатор под стражей, обвинение предъявлено двум сообщникам, сообщается в Telegram-канале МВД. Сообщается, что до апреля 2020 года уроженец Подмосковья 1973 года рождения создал преступное сообщество со сложной многоуровневой структурой, чтобы скрыть свою прямую и документальную причастность к планируемым мошенническим действиям по хищению средств из федерального бюджета. Для участия в незаконной деятельности он привлёк знакомых. Затем, в период с 2020 по 2021 год, реализуя свой преступный план вместе с сообщниками, он от имени подконтрольных компаний заключил несколько государственных контрактов с четырьмя оборонными предприятиями, расположенными в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и Москве. Получив авансовые платежи, он распоряжался ими по своему усмотрению, намеренно не выполняя все условия договоров полностью. "Расследование хищения у оборонных предприятий свыше 600 миллионов рублей завершили следователи в Тамбове... В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, находится на стадии утверждения в областной прокуратуре. Организатор преступного сообщества содержится под стражей. Также обвинение в указанных противоправных деяниях предъявлено двум его сообщникам", - говорится в сообщении. Отмечается, что общий ущерб, причинённый организациям, превысил 600 миллионов рублей, из которых свыше 236 миллионов рублей в результате махинаций лишилось тамбовское предприятие оборонного комплекса. Часть этих средств организатор афер перечислил на расчётные счета подконтрольных фирм, указав фиктивные основания при переводе с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными финансами. Данные действия были квалифицированы следователями как легализация (отмывание) денег, приобретённых в результате совершения преступлений.
https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html
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тамбов
московская область (подмосковье)
тульская область
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происшествия, тамбов, московская область (подмосковье), тульская область
Происшествия, Тамбов, Московская область (Подмосковье), Тульская область
В Тамбове завершили следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей

В Тамбове завершили следствие по делу о хищениях у оборонных предприятий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Следствие по делу о хищении 600 миллионов рублей у оборонных предприятий завершено в Тамбове, организатор под стражей, обвинение предъявлено двум сообщникам, сообщается в Telegram-канале МВД.
Сообщается, что до апреля 2020 года уроженец Подмосковья 1973 года рождения создал преступное сообщество со сложной многоуровневой структурой, чтобы скрыть свою прямую и документальную причастность к планируемым мошенническим действиям по хищению средств из федерального бюджета. Для участия в незаконной деятельности он привлёк знакомых. Затем, в период с 2020 по 2021 год, реализуя свой преступный план вместе с сообщниками, он от имени подконтрольных компаний заключил несколько государственных контрактов с четырьмя оборонными предприятиями, расположенными в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и Москве. Получив авансовые платежи, он распоряжался ими по своему усмотрению, намеренно не выполняя все условия договоров полностью.
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"Расследование хищения у оборонных предприятий свыше 600 миллионов рублей завершили следователи в Тамбове... В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, находится на стадии утверждения в областной прокуратуре. Организатор преступного сообщества содержится под стражей. Также обвинение в указанных противоправных деяниях предъявлено двум его сообщникам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общий ущерб, причинённый организациям, превысил 600 миллионов рублей, из которых свыше 236 миллионов рублей в результате махинаций лишилось тамбовское предприятие оборонного комплекса. Часть этих средств организатор афер перечислил на расчётные счета подконтрольных фирм, указав фиктивные основания при переводе с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными финансами. Данные действия были квалифицированы следователями как легализация (отмывание) денег, приобретённых в результате совершения преступлений.
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