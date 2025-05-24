https://ria.ru/20250524/taktika-2018795213.html

"Тройной захват": в Британии остались в шоке от тактики России в зоне СВО

"Тройной захват": в Британии остались в шоке от тактики России в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2025

"Тройной захват": в Британии остались в шоке от тактики России в зоне СВО

ВС России начали применять в зоне СВО тактику "тройной удушающий захват", которая позволяет эффективно подавлять позиции ВСУ, утверждает британская газета The... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T01:20:00+03:00

2025-05-24T01:20:00+03:00

2025-05-24T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ВС России начали применять в зоне СВО тактику "тройной удушающий захват", которая позволяет эффективно подавлять позиции ВСУ, утверждает британская газета The Telegraph."Россия применяет военную стратегию, известную как "тройной удушающий захват", чтобы подавить украинские войска", — говорится в публикации.По словам автора, методичный подход начинается с наземных атак с целью сковать украинские войска, вынудив их занять оборонительные позиции и ограничив маневры.При этом украинские войска, по данным издания, парализуются с помощью дронов, которые обеспечивают наблюдение за украинскими позициями в режиме реального времени и минимизируют возможность передвижения боевиков ВСУ. Затем ключевые украинские позиции уничтожаются с большого расстояния с помощью авиабомб, утверждает The Telegraph."Такое сочетание заставляет украинских солдат выбирать между удержанием своих позиций — рискуя понести большие потери и исчерпать ресурсы — или сохранением мобильности, что повышает их уязвимость к ударам беспилотников и отдельным атакам", — констатировала газета.Как отмечает издание, эта тактика позволяет российским военным достигать значительных успехов при наступательных операциях. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан пожаловался, при таком подходе интенсивность боев возрастает, что очень сильно выматывает украинские подразделения.

https://ria.ru/20250523/dmitruk-2018789975.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина