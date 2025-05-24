https://ria.ru/20250524/taksi-2018795368.html
Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации
Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации - РИА Новости, 24.05.2025
Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации
Новый закон о локализации автомобилей такси может увеличить цены на поездки на 20-30%, прежде всего, в крупных городах. Но это продлится лишь в ближайшие... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T02:17:00+03:00
2025-05-24T02:17:00+03:00
2025-05-24T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новый закон о локализации автомобилей такси может увеличить цены на поездки на 20-30%, прежде всего, в крупных городах. Но это продлится лишь в ближайшие год-два, рассказал агентству “Прайм” основатель таксопарка STAX Стас Еговцев.Дело в том, что новых авто, соответствующих требованиям к локализации, пока не так много. Спрос на них вырастет, а время обновления автопарка увеличится.“Все эти факторы могут создать временный дефицит машин — особенно в часы пик и в регионах, где парк медленно обновляется. Как результат — чуть выше тарифы, немного дольше ожидание машины”, — предупреждает Еговцев.Однако после 2026 года ситуация изменится, поскольку локализованных автомобилей (в том числе, китайских) станет больше. Таким образом, рынок станет большее предсказуемым, а цена поездок снизится на 10-20%, полагает он.
https://ria.ru/20250523/taksi-2018764512.html
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экономика, авто, такси, россия
Экономика, Авто, Такси, Россия
Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации
Основатель STAX Еговцев: новый закон о такси повысит стоимость поездок на треть