https://ria.ru/20250524/taksi-2018795368.html

Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации

Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации - РИА Новости, 24.05.2025

Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации

Новый закон о локализации автомобилей такси может увеличить цены на поездки на 20-30%, прежде всего, в крупных городах. Но это продлится лишь в ближайшие... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T02:17:00+03:00

2025-05-24T02:17:00+03:00

2025-05-24T02:17:00+03:00

экономика

авто

такси

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новый закон о локализации автомобилей такси может увеличить цены на поездки на 20-30%, прежде всего, в крупных городах. Но это продлится лишь в ближайшие год-два, рассказал агентству “Прайм” основатель таксопарка STAX Стас Еговцев.Дело в том, что новых авто, соответствующих требованиям к локализации, пока не так много. Спрос на них вырастет, а время обновления автопарка увеличится.“Все эти факторы могут создать временный дефицит машин — особенно в часы пик и в регионах, где парк медленно обновляется. Как результат — чуть выше тарифы, немного дольше ожидание машины”, — предупреждает Еговцев.Однако после 2026 года ситуация изменится, поскольку локализованных автомобилей (в том числе, китайских) станет больше. Таким образом, рынок станет большее предсказуемым, а цена поездок снизится на 10-20%, полагает он.

https://ria.ru/20250523/taksi-2018764512.html

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экономика, авто, такси, россия