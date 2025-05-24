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Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли до 410 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:21:00+03:00

2025-05-24T12:21:00+03:00

2025-05-24T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 410 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Яблоновка, Новосергеевка, Николаевка, Новоэкономическое, Алексеевка и Димитров Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018832204.html

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россия, вооруженные силы украины, алексеевка, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)