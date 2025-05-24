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Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 24.05.2025 (обновлено: 12:29 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/svo-2018832108.html
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 410 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
алексеевка
сша
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 410 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Яблоновка, Новосергеевка, Николаевка, Новоэкономическое, Алексеевка и Димитров Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018832204.html
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россия, вооруженные силы украины, алексеевка, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Алексеевка, США, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ

Минобороны: группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 410 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Яблоновка, Новосергеевка, Николаевка, Новоэкономическое, Алексеевка и Димитров Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО
12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныАлексеевкаСШАВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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