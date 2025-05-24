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Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 410 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:21:00+03:00
2025-05-24T12:21:00+03:00
2025-05-24T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 410 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Яблоновка, Новосергеевка, Николаевка, Новоэкономическое, Алексеевка и Димитров Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
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Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" за сутки уничтожила до 410 боевиков ВСУ