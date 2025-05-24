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Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях - РИА Новости, 24.05.2025
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:11:00+03:00
2025-05-24T10:11:00+03:00
2025-05-24T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. В своем telegram-канале зампред Совбеза обратил внимание на "могильную тишину в европейских центрах" после атак ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни. "Сейчас те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!" - написал Медведев.
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в мире, россия, париж, берлин (город), дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Париж, Берлин (город), Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях
Медведев: на Западе поднимут визг о необходимости перемирия на Украине