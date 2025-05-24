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Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 24.05.2025 (обновлено: 10:13 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/svo-2018817934.html
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях - РИА Новости, 24.05.2025
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:11:00+03:00
2025-05-24T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
париж
берлин (город)
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. В своем telegram-канале зампред Совбеза обратил внимание на "могильную тишину в европейских центрах" после атак ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни. "Сейчас те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!" - написал Медведев.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018125607.html
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в мире, россия, париж, берлин (город), дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Париж, Берлин (город), Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Медведев: в Европе поднимут визг о перемирии и санкциях

Медведев: на Западе поднимут визг о необходимости перемирия на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России.
В своем telegram-канале зампред Совбеза обратил внимание на "могильную тишину в европейских центрах" после атак ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни.
"Сейчас те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!" - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев пошутил о письмах Макрону и Стармеру
20 мая, 19:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПарижБерлин (город)Дмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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