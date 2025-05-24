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Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область
Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область - РИА Новости, 24.05.2025
Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область
Украинская армия за сутки 35 раз атаковала ствольной артиллерией населенные пункты на левом берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:53:00+03:00
2025-05-24T09:53:00+03:00
2025-05-24T09:53:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки 35 раз атаковала ствольной артиллерией населенные пункты на левом берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 12 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Князе-Григоровка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка.
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра