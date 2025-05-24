Рейтинг@Mail.ru
Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/svo-2018815630.html
Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область
Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область - РИА Новости, 24.05.2025
Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область
Украинская армия за сутки 35 раз атаковала ствольной артиллерией населенные пункты на левом берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:53:00+03:00
2025-05-24T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830434884_0:85:960:625_1920x0_80_0_0_59e345760f27ad501083698e41ae6f40.jpg
ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки 35 раз атаковала ствольной артиллерией населенные пункты на левом берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 12 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Князе-Григоровка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка.
https://ria.ru/20250521/obstrel-2018194332.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830434884_27:0:880:640_1920x0_80_0_0_4b95f21fa5c6b6d2f36140bbc088e048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки 35 раз атаковала ствольной артиллерией населенные пункты на левом берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 12 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Князе-Григоровка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Херсонской области два мирных жителя ранены при украинском обстреле
21 мая, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала