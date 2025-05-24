https://ria.ru/20250524/svo-2018815630.html

Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область

Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область - РИА Новости, 24.05.2025

Украинская армия за сутки 35 раз обстреляла Херсонскую область

Украинская армия за сутки 35 раз атаковала ствольной артиллерией населенные пункты на левом берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:53:00+03:00

2025-05-24T09:53:00+03:00

2025-05-24T09:53:00+03:00

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херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки 35 раз атаковала ствольной артиллерией населенные пункты на левом берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 12 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Князе-Григоровка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка.

https://ria.ru/20250521/obstrel-2018194332.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины