https://ria.ru/20250524/svo-2018814306.html

В Смоленской области подавили два дрона ВСУ

В Смоленской области подавили два дрона ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

В Смоленской области подавили два дрона ВСУ

Два украинских БПЛА были подавлены утром средствами РЭБ в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:35:00+03:00

2025-05-24T09:35:00+03:00

2025-05-24T09:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

вооруженные силы украины

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два украинских БПЛА были подавлены утром средствами РЭБ в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале."Уважаемые смоляне! Сегодня утром средствами РЭБ министерства обороны РФ в Новодугинском округе были подавлены два украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают оперативные службы", - написал он.

https://ria.ru/20250524/bpl-2018809044.html

смоленская область

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2025

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смоленская область, вооруженные силы украины, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)