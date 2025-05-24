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В Смоленской области подавили два дрона ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 24.05.2025 (обновлено: 09:37 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/svo-2018814306.html
В Смоленской области подавили два дрона ВСУ
В Смоленской области подавили два дрона ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
В Смоленской области подавили два дрона ВСУ
Два украинских БПЛА были подавлены утром средствами РЭБ в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:35:00+03:00
2025-05-24T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
вооруженные силы украины
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два украинских БПЛА были подавлены утром средствами РЭБ в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале."Уважаемые смоляне! Сегодня утром средствами РЭБ министерства обороны РФ в Новодугинском округе были подавлены два украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают оперативные службы", - написал он.
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смоленская область
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смоленская область, вооруженные силы украины, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области подавили два дрона ВСУ

В Смоленской области подавили два БПЛА, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виды города Смоленска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два украинских БПЛА были подавлены утром средствами РЭБ в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Уважаемые смоляне! Сегодня утром средствами РЭБ министерства обороны РФ в Новодугинском округе были подавлены два украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают оперативные службы", - написал он.
Вид на Тульский кремль - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВооруженные силы УкраиныВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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