ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
МО сообщило об ударе "Искандером" по судну с военным грузом в порту Одессы
© РИА Новости / Кирилл НортонРакетный комплекс "Искандер" на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации
Ракетный комплекс "Искандер" на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз, сообщили в Минобороны.
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"Двадцать третьего мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", — уточнили в ведомстве.
На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.
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"В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", — добавили в Минобороны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.