https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html

ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы - РИА Новости, 24.05.2025

ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

Российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:35:00+03:00

2025-05-24T16:35:00+03:00

2025-05-24T19:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз, сообщили в Минобороны."Двадцать третьего мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", — уточнили в ведомстве.На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы."В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", — добавили в Минобороны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250329/prizyv-2008075576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, одесса