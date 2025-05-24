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ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 24.05.2025 (обновлено: 19:41 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html
ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы - РИА Новости, 24.05.2025
ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы
Российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:35:00+03:00
2025-05-24T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
одесса
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцать третьего мая расчетами ОТРК &quot;Искандер&quot; нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту&quot;, — уточнили в ведомстве.На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы."В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", — добавили в Минобороны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250329/prizyv-2008075576.html
https://ria.ru/20250524/udar-2018832314.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса
ВС России ударили по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

МО сообщило об ударе "Искандером" по судну с военным грузом в порту Одессы

© РИА Новости / Кирилл НортонРакетный комплекс "Искандер" на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации
Ракетный комплекс Искандер на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Ракетный комплекс "Искандер" на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать третьего мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", — уточнили в ведомстве.

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На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.
«
"В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", — добавили в Минобороны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдесса
 
 
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