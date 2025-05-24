Суд отменил выдворение из России жительницы Дагестана Шоюбовой
Суд отменил выдворение дагестанки Шоюбовой, братья которой погибли на СВО
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 мая — РИА Новости. Кассационный суд отменил решение о выдворении из России гражданки Азербайджана и этнической дагестанки, два брата которой погибли в зоне специальной военной операции, сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов в своем Telegram-канале.
В феврале омбудсмен рассказал, что гражданка Азербайджана и этническая дагестанка Фатма Шоюбова проживала в Дагестане несколько лет и работала на основании патентов. Она планировала подать документы для оформления гражданства России. Однако в связи с трагическими обстоятельствами — гибелью в 2024 году двух родных братьев в зоне спецоперации и захоронением их в Дагестане — она не смогла своевременно продлить действие патента. У нее два сына, оба учатся в дагестанских сузах. В январе Советский районный суд Махачкалы назначил женщине наказание в виде административного выдворения за пределы РФ, затем Верховный суд Дагестана оставил это решение без изменений.
"С радостью сообщаю, что история с выдворением Фатмы Шоюбовой <…> завершилась благополучно. Благодаря нашим совместным усилиям с рабочим аппаратом федерального уполномоченного кассационный суд отменил решение о ее выдворении", — заявил Алхасов.
По его словам, в феврале он обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться и оказать содействие в защите прав Шоюбовой. Федеральный омбудсмен направила ходатайство в Пятый кассационный суд общей юрисдикции о проверке постановления судьи Советского райсуда Махачкалы, там отменили административное выдворение женщины.