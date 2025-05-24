https://ria.ru/20250524/stupochki-2018831861.html
ВС России освободили Ступочки в ДНР
ВС России освободили Ступочки в ДНР - РИА Новости, 24.05.2025
ВС России освободили Ступочки в ДНР
Войска "Южной" российской группировки освободили населенный пункт Ступочки в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:18:00+03:00
2025-05-24T12:18:00+03:00
2025-05-24T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Войска "Южной" российской группировки освободили населенный пункт Ступочки в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8717fe4949f6902d2212e69997ca9e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Ступочки в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Ступочек в ДНР