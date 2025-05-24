https://ria.ru/20250524/stepnogorsk-2018875977.html
В Степногорске уничтожили пункты дислокации ВСУ
В Степногорске уничтожили пункты дислокации ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025
В Степногорске уничтожили пункты дислокации ВСУ
Пункты дислокации и огневые позиции украинских войск уничтожены в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:25:00+03:00
2025-05-24T17:25:00+03:00
2025-05-24T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Пункты дислокации и огневые позиции украинских войск уничтожены в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша разведка определила места нахождения пунктов временной дислокации и огневых позиций боевиков ВСУ, которые использовали для этого брошенные многоэтажные дома. По противнику нанесены удары ФАБами нашей фронтовой авиацией", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. "Это чувствительный удар для ВСУ на данном направлении", - отметил собеседник агентства. Каменское и Степногорск - населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html
https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html
запорожская область
россия
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c42accf4a6f308e76a197c7184aeab4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Степногорске уничтожили пункты дислокации ВСУ
Рогов: в Степногорске уничтожили пункты дислокации и огневые позиции ВСУ