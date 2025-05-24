https://ria.ru/20250524/stepnogorsk-2018875977.html

В Степногорске уничтожили пункты дислокации ВСУ

В Степногорске уничтожили пункты дислокации ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

В Степногорске уничтожили пункты дислокации ВСУ

Пункты дислокации и огневые позиции украинских войск уничтожены в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:25:00+03:00

2025-05-24T17:25:00+03:00

2025-05-24T17:25:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Пункты дислокации и огневые позиции украинских войск уничтожены в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша разведка определила места нахождения пунктов временной дислокации и огневых позиций боевиков ВСУ, которые использовали для этого брошенные многоэтажные дома. По противнику нанесены удары ФАБами нашей фронтовой авиацией", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. "Это чувствительный удар для ВСУ на данном направлении", - отметил собеседник агентства. Каменское и Степногорск - населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html

https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html

запорожская область

россия

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины