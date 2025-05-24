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Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу - РИА Новости, 24.05.2025
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09:01 24.05.2025 (обновлено: 09:49 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/stenli-2018811196.html
Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу
Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу - РИА Новости, 24.05.2025
Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу
Участок, где жил знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании приблизительно за девять миллионов долларов,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:01:00+03:00
2025-05-24T09:49:00+03:00
великобритания
лондон
хартфордшир
стэнли кубрик
savills
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участок, где жил знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании приблизительно за девять миллионов долларов, следует из данных крупного международного агентства недвижимости Savills. Согласно публикации на сайте агентства, жилой участок площадью около 9,7 гектара расположен неподалеку от Лондона, в деревне Элстри графства Хартфордшир. Отмечается, что Кубрик проживал здесь с 1965 по 1979 год - в этот период он работал над "Сиянием", "Заводным апельсином" и "Космической одиссеей 2001 года". Стоимость участка, где расположено трехэтажное здание в позднем викторианском стиле с девятью спальнями, составляет 6,9 миллиона фунтов (9,4 миллиона долларов).
https://ria.ru/20250523/sablja-2018673748.html
великобритания
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великобритания, лондон, хартфордшир, стэнли кубрик, savills
Великобритания, Лондон, Хартфордшир, Стэнли Кубрик, Savills
Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу

Savills: участок, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу за 9 млн долларов

© Фото : SavillsУчасток в деревне Элстри графства Хартфордшир, где жил Стэнли Кубрик
Участок в деревне Элстри графства Хартфордшир, где жил Стэнли Кубрик - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Savills
Участок в деревне Элстри графства Хартфордшир, где жил Стэнли Кубрик
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участок, где жил знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании приблизительно за девять миллионов долларов, следует из данных крупного международного агентства недвижимости Savills.
Согласно публикации на сайте агентства, жилой участок площадью около 9,7 гектара расположен неподалеку от Лондона, в деревне Элстри графства Хартфордшир. Отмечается, что Кубрик проживал здесь с 1965 по 1979 год - в этот период он работал над "Сиянием", "Заводным апельсином" и "Космической одиссеей 2001 года".
Стоимость участка, где расположено трехэтажное здание в позднем викторианском стиле с девятью спальнями, составляет 6,9 миллиона фунтов (9,4 миллиона долларов).
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ВеликобританияЛондонХартфордширСтэнли КубрикSavills
 
 
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