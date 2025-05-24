https://ria.ru/20250524/stenli-2018811196.html

Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу

Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу - РИА Новости, 24.05.2025

Участок в Британии, где жил Стэнли Кубрик, выставили на продажу

Участок, где жил знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании приблизительно за девять миллионов долларов,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:01:00+03:00

2025-05-24T09:01:00+03:00

2025-05-24T09:49:00+03:00

великобритания

лондон

хартфордшир

стэнли кубрик

savills

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участок, где жил знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик, выставили на продажу в Великобритании приблизительно за девять миллионов долларов, следует из данных крупного международного агентства недвижимости Savills. Согласно публикации на сайте агентства, жилой участок площадью около 9,7 гектара расположен неподалеку от Лондона, в деревне Элстри графства Хартфордшир. Отмечается, что Кубрик проживал здесь с 1965 по 1979 год - в этот период он работал над "Сиянием", "Заводным апельсином" и "Космической одиссеей 2001 года". Стоимость участка, где расположено трехэтажное здание в позднем викторианском стиле с девятью спальнями, составляет 6,9 миллиона фунтов (9,4 миллиона долларов).

https://ria.ru/20250523/sablja-2018673748.html

великобритания

лондон

хартфордшир

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великобритания, лондон, хартфордшир, стэнли кубрик, savills