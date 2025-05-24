Посольство США предостерегло гражданок Армении от родов по гостевой визе
Посольство США в Ереване предостерегло армянок от поездок в страну с целью родов
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Посольство США в Ереване предостерегло гражданок Армении от попыток въезда в Соединенные Штаты по гостевой визе с целью родов.
"Родовой туризм по гостевой визе США не разрешен. Использование (такой - ред.) визы для поездки с основной целью родить ребенка в Соединенных Штатах, чтобы он получил гражданство США, не допускается", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в соцсети Facebook*.
В дипмиссии предупредили, что сотрудники консульства отклонят заявление на получение визы, если заподозрят именно такие намерения.
Пользователи раскритиковали это заявление посольства. Один из них выразил мнение, что данная норма противоречит конституции США, поправкам к ней, а также основополагающим принципам иммиграционного законодательства Соединенных Штатов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
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