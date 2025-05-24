Трамп рассказал о производстве гиперзвуковых ракет в США
Трамп: США в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты
© AP Photo / Adam GrayПрезидент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
© AP Photo / Adam Gray
Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. 24 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах", - заявил Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. Мероприятие транслировал Белый дом.
Трамп заявил, что чертежи американских ракет якобы украли во времена президентства Барака Обамы.
"Вы знаете, наши украли. Мы их разработчики. А их украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло", - сказал он.
Трамп и ранее заявлял, что Россия якобы украла чертежи "супер-пупер-ракеты" у США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что у РФ есть своя прекрасная ракета, не имеющая аналогов в мире, при чем не одна.
США отстают в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая. В российских войсках гиперзвуковое оружие стоит на вооружении и уже применялось в боевых действиях.
Россия разработала несколько гиперзвуковых ракет: "Циркон" морского базирования, "Кинжал" воздушного базирования и "Авангард" шахтного базирования.