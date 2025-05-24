https://ria.ru/20250524/ssha-2018865795.html
В работе соцсети X в США произошли сбои
В работе соцсети X в США произошли сбои - РИА Новости, 24.05.2025
В работе соцсети X в США произошли сбои
Более 25 тысяч пользователей соцсети X в США сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:20:00+03:00
2025-05-24T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч пользователей соцсети X в США сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе начались после 15.00 мск. Максимальное количество жалоб превысило 25,8 тысячи. Пользователи преимущественно жалуются на проблемы в работе сайта и приложения, а также на соединение с сервером. Сбои также фиксируются в Канаде и ряде европейских стран.
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сша, канада, технологии, в мире
США, Канада, Технологии, В мире
В работе соцсети X в США произошли сбои
Downdetector: более 25 тысяч пользователей соцсети X в США сообщили о сбоях