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США планируют снять ограничения на выброс парниковых газов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2025
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14:31 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/ssha-2018848413.html
США планируют снять ограничения на выброс парниковых газов, пишут СМИ
США планируют снять ограничения на выброс парниковых газов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2025
США планируют снять ограничения на выброс парниковых газов, пишут СМИ
США хотят снять все ограничения на выброс парниковых газов для угольных и газовых электростанций, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект Агентства... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:31:00+03:00
2025-05-24T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США хотят снять все ограничения на выброс парниковых газов для угольных и газовых электростанций, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект Агентства США по охране окружающей среды (EPA). "Агентство по охране окружающей среды разработало проект плана по снятию всех ограничений на выброс парниковых газов из электростанций США, работающих на угле и газе", - пишет газета со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания. Согласно документу, EPA аргументирует свое предложение тем, что электростанции, работающие на ископаемом топливе, играют незначительную роль в изменении климата, поскольку их доля в мировом объеме выбрасываемых парниковых газов мала и продолжает снижаться. Ведомство утверждает, что снятие ограничений для американских электростанций не окажет существенного влияния на здоровье и благополучие людей. Как уточняет New York Times, в начале мая ведомство представило свой план на рассмотрение Белому дому, в нем еще возможны изменения. Ранее газета Washington Post сообщала, что ФБР допрашивала сотрудников EPA в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом о выделении 20 миллиардов долларов на проекты по альтернативной энергии. Как отмечала газета, это расследование уже стало причиной, по которой подал в отставку один из "опытных прокуроров".
https://ria.ru/20250524/tramp-2018798370.html
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в мире, сша, джо байден, фбр
В мире, США, Джо Байден, ФБР
США планируют снять ограничения на выброс парниковых газов, пишут СМИ

NYT: США хотят снять ограничения на выброс парниковых газов для электростанций

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США хотят снять все ограничения на выброс парниковых газов для угольных и газовых электростанций, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект Агентства США по охране окружающей среды (EPA).
"Агентство по охране окружающей среды разработало проект плана по снятию всех ограничений на выброс парниковых газов из электростанций США, работающих на угле и газе", - пишет газета со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.
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Согласно документу, EPA аргументирует свое предложение тем, что электростанции, работающие на ископаемом топливе, играют незначительную роль в изменении климата, поскольку их доля в мировом объеме выбрасываемых парниковых газов мала и продолжает снижаться. Ведомство утверждает, что снятие ограничений для американских электростанций не окажет существенного влияния на здоровье и благополучие людей.
Как уточняет New York Times, в начале мая ведомство представило свой план на рассмотрение Белому дому, в нем еще возможны изменения.
Ранее газета Washington Post сообщала, что ФБР допрашивала сотрудников EPA в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом о выделении 20 миллиардов долларов на проекты по альтернативной энергии. Как отмечала газета, это расследование уже стало причиной, по которой подал в отставку один из "опытных прокуроров".
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