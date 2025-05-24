https://ria.ru/20250524/ssha-2018800074.html

СМИ: более 100 сотрудников СНБ США отправили в административный отпуск

СМИ: более 100 сотрудников СНБ США отправили в административный отпуск - РИА Новости, 24.05.2025

СМИ: более 100 сотрудников СНБ США отправили в административный отпуск

Администрация президента США Дональда Трампа отправила более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в административный отпуск,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T03:49:00+03:00

2025-05-24T03:49:00+03:00

2025-05-24T03:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отправила более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в административный отпуск, сообщает телеканал CNN. "Примерно в 16.20 (23.20 мск) глава аппарата Совета национальной безопасности Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщил отстраненным сотрудникам, что у них есть 30 минут, чтобы освободить рабочие места," – сообщает телеканал со ссылкой на представителей администрации. В письме также говорилось, что в случае отсутствия сотрудников в этот день, они могут договориться о подходящем времени, чтобы забрать свои вещи и сдать устройства позже. Ранее издание Axios со ссылкой на американских чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио, сообщило том, что президент США Дональд Трамп и глава госдепа проводят масштабную реформу СНБ, видя в его структуре "глубинное государство" и несоответствие взглядам администрации. Отмечалось, что Рубио планирует наполовину сократить штат СНБ, передав многие из его полномочий госдепу и Пентагону. При этом Трамп, как указывали собеседники издания, видит в СНБ медлительную и забюкратизированную организацию, наполненную лицами, не разделяющими взгляды главы государства.

https://ria.ru/20250524/tramp-2018791821.html

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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, министерство обороны сша