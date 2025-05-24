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СМИ: более 100 сотрудников СНБ США отправили в административный отпуск - РИА Новости, 24.05.2025
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03:49 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/ssha-2018800074.html
СМИ: более 100 сотрудников СНБ США отправили в административный отпуск
СМИ: более 100 сотрудников СНБ США отправили в административный отпуск - РИА Новости, 24.05.2025
СМИ: более 100 сотрудников СНБ США отправили в административный отпуск
Администрация президента США Дональда Трампа отправила более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в административный отпуск,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:49:00+03:00
2025-05-24T03:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отправила более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в административный отпуск, сообщает телеканал CNN. "Примерно в 16.20 (23.20 мск) глава аппарата Совета национальной безопасности Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщил отстраненным сотрудникам, что у них есть 30 минут, чтобы освободить рабочие места," – сообщает телеканал со ссылкой на представителей администрации. В письме также говорилось, что в случае отсутствия сотрудников в этот день, они могут договориться о подходящем времени, чтобы забрать свои вещи и сдать устройства позже. Ранее издание Axios со ссылкой на американских чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио, сообщило том, что президент США Дональд Трамп и глава госдепа проводят масштабную реформу СНБ, видя в его структуре "глубинное государство" и несоответствие взглядам администрации. Отмечалось, что Рубио планирует наполовину сократить штат СНБ, передав многие из его полномочий госдепу и Пентагону. При этом Трамп, как указывали собеседники издания, видит в СНБ медлительную и забюкратизированную организацию, наполненную лицами, не разделяющими взгляды главы государства.
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Министерство обороны США
СМИ: более 100 сотрудников СНБ США отправили в административный отпуск

CNN: более 100 сотрудников СНБ Белого дома отправлены в административный отпуск

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отправила более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в административный отпуск, сообщает телеканал CNN.
"Примерно в 16.20 (23.20 мск) глава аппарата Совета национальной безопасности Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщил отстраненным сотрудникам, что у них есть 30 минут, чтобы освободить рабочие места," – сообщает телеканал со ссылкой на представителей администрации.
В письме также говорилось, что в случае отсутствия сотрудников в этот день, они могут договориться о подходящем времени, чтобы забрать свои вещи и сдать устройства позже.
Ранее издание Axios со ссылкой на американских чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио, сообщило том, что президент США Дональд Трамп и глава госдепа проводят масштабную реформу СНБ, видя в его структуре "глубинное государство" и несоответствие взглядам администрации.
Отмечалось, что Рубио планирует наполовину сократить штат СНБ, передав многие из его полномочий госдепу и Пентагону. При этом Трамп, как указывали собеседники издания, видит в СНБ медлительную и забюкратизированную организацию, наполненную лицами, не разделяющими взгляды главы государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СМИ: Трамп проводит реформу Совета по национальной безопасности Белого дома
00:21
 
В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоМинистерство обороны США
 
 
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