https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802251.html
Расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО
Расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО - РИА Новости, 24.05.2025
Расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО
Военные связисты артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" обеспечили связью расчеты самоходных гаубиц в зоне... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:11:00+03:00
2025-05-24T05:11:00+03:00
2025-05-24T05:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Военные связисты артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" обеспечили связью расчеты самоходных гаубиц в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. Министерство опубликовало кадры боевой работы связистов и артиллеристов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. "Вели боевую работу по скоплению противника по спутниковой станции "Белозер". Эта станция невосприимчива к воздействию РЭБ. Предназначена для организации спутниковой связи с огневой точкой", - рассказал командир телефонного взвода с позывным "Тридцать шестой". Отмечается, что военные связисты с самого начала спецоперации круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018801870.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО
Минобороны: расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО