https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802251.html

Расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО

Расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО - РИА Новости, 24.05.2025

Расчеты самоходных гаубиц обеспечили связью в зоне проведения СВО

Военные связисты артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" обеспечили связью расчеты самоходных гаубиц в зоне... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:11:00+03:00

2025-05-24T05:11:00+03:00

2025-05-24T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Военные связисты артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" обеспечили связью расчеты самоходных гаубиц в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. Министерство опубликовало кадры боевой работы связистов и артиллеристов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения спецоперации. "Вели боевую работу по скоплению противника по спутниковой станции "Белозер". Эта станция невосприимчива к воздействию РЭБ. Предназначена для организации спутниковой связи с огневой точкой", - рассказал командир телефонного взвода с позывным "Тридцать шестой". Отмечается, что военные связисты с самого начала спецоперации круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018801870.html

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018802115.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)