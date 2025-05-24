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"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html
"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении
"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.05.2025
"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временной дислокации украинских... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:06:00+03:00
2025-05-24T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временной дислокации украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила скопление живой силы и техники противника. После подтверждения координат был нанесён прицельный залп, в результате которого уничтожен пункт временной дислокации, а также поражены транспортные средства и личный состав", - говорится в сообщении. Точность огня и своевременное поражение целей обеспечили значительное снижение активности украинских подразделений в данном районе, добавили в ведомстве.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении

Минобороны: расчеты РСЗО Град уничтожили ПВД ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временной дислокации украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила скопление живой силы и техники противника. После подтверждения координат был нанесён прицельный залп, в результате которого уничтожен пункт временной дислокации, а также поражены транспортные средства и личный состав", - говорится в сообщении.
Точность огня и своевременное поражение целей обеспечили значительное снижение активности украинских подразделений в данном районе, добавили в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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