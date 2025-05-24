https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html

"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении

"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.05.2025

"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временной дислокации украинских... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:06:00+03:00

2025-05-24T05:06:00+03:00

2025-05-24T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временной дислокации украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила скопление живой силы и техники противника. После подтверждения координат был нанесён прицельный залп, в результате которого уничтожен пункт временной дислокации, а также поражены транспортные средства и личный состав", - говорится в сообщении. Точность огня и своевременное поражение целей обеспечили значительное снижение активности украинских подразделений в данном районе, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018801742.html

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министерство обороны рф (минобороны рф)