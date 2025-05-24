https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html
"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении
"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.05.2025
"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временной дислокации украинских... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:06:00+03:00
2025-05-24T05:06:00+03:00
2025-05-24T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362123_0:331:2591:1788_1920x0_80_0_0_ffb56b1e799e255b3c1440ffa3c405fc.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли удар по пункту временной дислокации украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила скопление живой силы и техники противника. После подтверждения координат был нанесён прицельный залп, в результате которого уничтожен пункт временной дислокации, а также поражены транспортные средства и личный состав", - говорится в сообщении. Точность огня и своевременное поражение целей обеспечили значительное снижение активности украинских подразделений в данном районе, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018801742.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362123_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eccddd8377092adc9d2422d1b78b5b53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Грады" уничтожили ПВД противника на Запорожском направлении
Минобороны: расчеты РСЗО Град уничтожили ПВД ВСУ на Запорожском направлении