https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018801742.html

Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области

Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.05.2025

Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области

Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу украинских военных в Сумской области у границы с Россией, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:01:00+03:00

2025-05-24T05:01:00+03:00

2025-05-24T05:01:00+03:00

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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу украинских военных в Сумской области у границы с Россией, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бронегруппа десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии, получив задачу на уничтожение группы пехоты, обнаруженной в лесопосадке в Сумской области вдоль границы с Россией, оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что впоследствии на штурм лесопосадки, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения. "Они завершили уничтожение противника, заняли указанный рубеж, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018800540.html

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россия, сумская область, феодосия, вооруженные силы украины