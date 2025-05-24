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Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.05.2025
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05:01 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018801742.html
Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области
Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.05.2025
Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области
Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу украинских военных в Сумской области у границы с Россией, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
сумская область
феодосия
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу украинских военных в Сумской области у границы с Россией, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бронегруппа десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии, получив задачу на уничтожение группы пехоты, обнаруженной в лесопосадке в Сумской области вдоль границы с Россией, оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что впоследствии на штурм лесопосадки, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения. "Они завершили уничтожение противника, заняли указанный рубеж, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250524/vsu-2018800540.html
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россия, сумская область, феодосия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Феодосия, Вооруженные силы Украины
Крымские десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области

Минобороны: десантники уничтожили группу ВСУ в Сумской области у границы России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу украинских военных в Сумской области у границы с Россией, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Бронегруппа десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии, получив задачу на уничтожение группы пехоты, обнаруженной в лесопосадке в Сумской области вдоль границы с Россией, оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что впоследствии на штурм лесопосадки, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения.
"Они завершили уничтожение противника, заняли указанный рубеж, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - пояснили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Источник: командование ВСУ использует тактику "затыкания дыр"
04:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьФеодосияВооруженные силы Украины
 
 
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