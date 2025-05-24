https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018791304.html

Боец ВС России, спасая раненого товарища, отбился от ударного дрона ВСУ

Боец ВС России, спасая раненого товарища, отбился от ударного дрона ВСУ - РИА Новости, 24.05.2025

Боец ВС России, спасая раненого товарища, отбился от ударного дрона ВСУ

Российский военный спас раненого товарища во время артиллерийского обстрела, оказал ему медицинскую помощь и уничтожил дрон-камикадзе, направлявшийся на них, с... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T00:10:00+03:00

2025-05-24T00:10:00+03:00

2025-05-24T00:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский военный спас раненого товарища во время артиллерийского обстрела, оказал ему медицинскую помощь и уничтожил дрон-камикадзе, направлявшийся на них, с помощью стрелкового оружия, сообщили в Минобороны РФ. "Механик-водитель гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С" выполнял задачи по нанесению ударов по противнику, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника", - говорится в сообщении МО РФ. Указывается, что в результате обстрела был ранен один из военнослужащих расчета САУ. "Не теряя времени, Александр Гоппе, переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр Гоппе уничтожил беспилотник противника", - добавили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что, передав раненого товарища прибывшей группе эвакуации, Гоппе оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника. "Благодаря оперативным и решительным действиям гвардии старшего сержанта Александра Гоппе боевая задача по поддержке наступающих подразделений ВС РФ была выполнена, в результате чего были заняты важные рубежи противника", - заключили в МО РФ.

https://ria.ru/20250523/krasnoarmeysk-2018562557.html

https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018559159.html

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