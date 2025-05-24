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В СПЧ оценили требование Киева об обмене курян на боевиков "Азова"*
В СПЧ оценили требование Киева об обмене курян на боевиков "Азова"* - РИА Новости, 24.05.2025
В СПЧ оценили требование Киева об обмене курян на боевиков "Азова"*
Требование Киева обменять вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов нацбатальона "Азов"* абсурдное, нельзя обменивать гражданских лиц на нацистов... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:26:00+03:00
2025-05-24T05:26:00+03:00
2025-05-24T15:08:00+03:00
россия
курская область
киев
валерий фадеев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Требование Киева обменять вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов нацбатальона "Азов"* абсурдное, нельзя обменивать гражданских лиц на нацистов и террористов, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее Служба внешней разведки Российской Федерации заявила, что Киев думает обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области — прежде всего на бойцов признанного террористическим и запрещенного в России нацбатальона "Азов"*. "Странное требование. Азовцы — это отпетые негодяи. Против многих из них возбуждены уголовные дела, часть из них обвиняются в терроризме. Это же нацисты в своем большинстве. Ну как можно требовать обменивать гражданских лиц, пострадавших от боевых действий, на нацистов и террористов? Это абсурдное требование. Оно только лишний раз показывает такую гиблую сущность киевского режима", — сказал Фадеев. В пятницу Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250524/moskalkova-2018796606.html
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россия, курская область, киев, валерий фадеев, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Киев, Валерий Фадеев, Вооруженные силы Украины
В СПЧ оценили требование Киева об обмене курян на боевиков "Азова"*
Глава СПЧ назвал абсурдным желание Киева обменять курян на боевиков "Азова"