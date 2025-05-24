https://ria.ru/20250524/spch-2018802887.html

В СПЧ оценили требование Киева об обмене курян на боевиков "Азова"*

В СПЧ оценили требование Киева об обмене курян на боевиков "Азова"* - РИА Новости, 24.05.2025

В СПЧ оценили требование Киева об обмене курян на боевиков "Азова"*

Требование Киева обменять вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов нацбатальона "Азов"* абсурдное, нельзя обменивать гражданских лиц на нацистов... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T05:26:00+03:00

2025-05-24T05:26:00+03:00

2025-05-24T15:08:00+03:00

россия

курская область

киев

валерий фадеев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Требование Киева обменять вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов нацбатальона "Азов"* абсурдное, нельзя обменивать гражданских лиц на нацистов и террористов, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее Служба внешней разведки Российской Федерации заявила, что Киев думает обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области — прежде всего на бойцов признанного террористическим и запрещенного в России нацбатальона "Азов"*. "Странное требование. Азовцы — это отпетые негодяи. Против многих из них возбуждены уголовные дела, часть из них обвиняются в терроризме. Это же нацисты в своем большинстве. Ну как можно требовать обменивать гражданских лиц, пострадавших от боевых действий, на нацистов и террористов? Это абсурдное требование. Оно только лишний раз показывает такую гиблую сущность киевского режима", — сказал Фадеев. В пятницу Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250524/moskalkova-2018796606.html

россия

курская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, киев, валерий фадеев, вооруженные силы украины