https://ria.ru/20250524/soldaty-2018808032.html

Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку

Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку - РИА Новости, 24.05.2025

Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку

Обменянный солдат ВСУ Кирилл Головин рассказал РИА Новости, как российские врачи спасли ему руку. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:19:00+03:00

2025-05-24T08:19:00+03:00

2025-05-24T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Обменянный солдат ВСУ Кирилл Головин рассказал РИА Новости, как российские врачи спасли ему руку. "Я был в госпитале, мне сохранили руку. Мне сохранили руку, оказывали медицинскую помощь, перевязки. Поэтому я благодарен врачам, что мне удалось сохранить руку… Мне собирались ампутировать руку, но хирург ее сохранил", – сказал Головин. Еще одному солдату ВСУ, попавшему в плен, российские врачи также оказали помощь. "Когда попал в плен, меня привезли в больницу в Донецк. Там оказывали медицинскую помощь… Первое время, два месяца. А потом уже со временем немножко начала восстанавливаться", – поделился Юрий Дячинский.

https://ria.ru/20241004/medik-1976287208.html

донецк

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Украинские пленные об оказании медицинской помощи российскими врачами Украинские пленные до обмена рассказывали РИА Новости, как российские врачи оказывали им помощь. 2025-05-24T08:19 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, вооруженные силы украины