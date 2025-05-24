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Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 24.05.2025 (обновлено: 08:33 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/soldaty-2018808032.html
Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку
Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку - РИА Новости, 24.05.2025
Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку
Обменянный солдат ВСУ Кирилл Головин рассказал РИА Новости, как российские врачи спасли ему руку. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:19:00+03:00
2025-05-24T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Обменянный солдат ВСУ Кирилл Головин рассказал РИА Новости, как российские врачи спасли ему руку. "Я был в госпитале, мне сохранили руку. Мне сохранили руку, оказывали медицинскую помощь, перевязки. Поэтому я благодарен врачам, что мне удалось сохранить руку… Мне собирались ампутировать руку, но хирург ее сохранил", – сказал Головин. Еще одному солдату ВСУ, попавшему в плен, российские врачи также оказали помощь. "Когда попал в плен, меня привезли в больницу в Донецк. Там оказывали медицинскую помощь… Первое время, два месяца. А потом уже со временем немножко начала восстанавливаться", – поделился Юрий Дячинский.
https://ria.ru/20241004/medik-1976287208.html
донецк
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РИА Новости
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Украинские пленные об оказании медицинской помощи российскими врачами
Украинские пленные до обмена рассказывали РИА Новости, как российские врачи оказывали им помощь.
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, как российские врачи спасли ему руку

Военный ВСУ Головин рассказал, как российские врачи в плену спасли ему руку

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Обменянный солдат ВСУ Кирилл Головин рассказал РИА Новости, как российские врачи спасли ему руку.
«
"Я был в госпитале, мне сохранили руку. Мне сохранили руку, оказывали медицинскую помощь, перевязки. Поэтому я благодарен врачам, что мне удалось сохранить руку… Мне собирались ампутировать руку, но хирург ее сохранил", – сказал Головин.
Еще одному солдату ВСУ, попавшему в плен, российские врачи также оказали помощь.
"Когда попал в плен, меня привезли в больницу в Донецк. Там оказывали медицинскую помощь… Первое время, два месяца. А потом уже со временем немножко начала восстанавливаться", – поделился Юрий Дячинский.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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