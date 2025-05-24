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Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2025
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21:09 24.05.2025 (обновлено: 21:19 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/smi-2018909732.html
Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа, пишут СМИ
Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2025
Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа, пишут СМИ
Окончание строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии откладывается как минимум до 2030 года, сообщает немецкая газета Kieler РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T21:09:00+03:00
2025-05-24T21:19:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Окончание строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии откладывается как минимум до 2030 года, сообщает немецкая газета Kieler Nachrichten (KN) со ссылкой на источники. ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval на общую сумму около 9 миллиардов евро. Первый из кораблей должен был быть спущен на воду в 2028 году. "Военно-морским силам грозит новая катастрофа: строительство шести новых фрегатов класса 126, которые должны усилить флот в качестве боевых кораблей… будет отложено… На данный момент инсайдеры исходят из срока выполнения, (начиная - ред.) с 2030 года", - говорится в статье. По сведениям издания, голландский подрядчик недоволен условиями договора, согласно которому не менее 70% заказа должно быть выполнено на немецких верфях. Однако ни представители немецких ВМС, ни судостроительная компания не готовы открыто комментировать возникшие трудности и называть новые точные даты окончания строительства, пишет KN. "Damen сообщила о задержке сдачи первого корабля. Подрядчик в настоящее время работает над пересмотренным и надежным общим планом проекта со своими субподрядчиками", - приводится в статье заявление немецкого ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера (BAAINBw). Военно-морские силы ФРГ, согласно данным на сайте бундесвера, в настоящее время располагают 11 фрегатами. Четыре из них относятся к классу F123 и были спущены на воду еще в 1994-1996 годах. Именно им на смену после 2028 года должны были прийти фрегаты нового класса F126, уточняет газета.
https://ria.ru/20250211/germanija-1998678078.html
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в мире, германия
В мире, Германия
Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа, пишут СМИ

KN: завершение строительства 6 фрегатов для ВМС ФРГ отложили минимум до 2030 г

© Фото : Bundeswehr/Sebastian WilkeКорвет F 262 Erfurt ВМС Германии
Корвет F 262 Erfurt ВМС Германии - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Bundeswehr/Sebastian Wilke
Корвет F 262 Erfurt ВМС Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Окончание строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии откладывается как минимум до 2030 года, сообщает немецкая газета Kieler Nachrichten (KN) со ссылкой на источники.
ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval на общую сумму около 9 миллиардов евро. Первый из кораблей должен был быть спущен на воду в 2028 году.
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"Военно-морским силам грозит новая катастрофа: строительство шести новых фрегатов класса 126, которые должны усилить флот в качестве боевых кораблей… будет отложено… На данный момент инсайдеры исходят из срока выполнения, (начиная - ред.) с 2030 года", - говорится в статье.
По сведениям издания, голландский подрядчик недоволен условиями договора, согласно которому не менее 70% заказа должно быть выполнено на немецких верфях. Однако ни представители немецких ВМС, ни судостроительная компания не готовы открыто комментировать возникшие трудности и называть новые точные даты окончания строительства, пишет KN.
"Damen сообщила о задержке сдачи первого корабля. Подрядчик в настоящее время работает над пересмотренным и надежным общим планом проекта со своими субподрядчиками", - приводится в статье заявление немецкого ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера (BAAINBw).
Военно-морские силы ФРГ, согласно данным на сайте бундесвера, в настоящее время располагают 11 фрегатами. Четыре из них относятся к классу F123 и были спущены на воду еще в 1994-1996 годах. Именно им на смену после 2028 года должны были прийти фрегаты нового класса F126, уточняет газета.
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