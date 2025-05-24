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СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере - РИА Новости, 24.05.2025
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15:02 24.05.2025 (обновлено: 15:03 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/sk-2018853318.html
СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере
СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере - РИА Новости, 24.05.2025
СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере
Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об отравлении детей в пермском лагере "Орлёнок", два ребенка попали в больницу, число... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T15:02:00+03:00
2025-05-24T15:03:00+03:00
происшествия
россия
пермский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об отравлении детей в пермском лагере "Орлёнок", два ребенка попали в больницу, число пострадавших устанавливается, сообщает СУСК по региону. Ранее в местных пабликах и СМИ появилась информация, что 38 детей из санатория "Орленок" в Пермском районе пожаловались на признаки отравления, у некоторых якобы наблюдалась рвота и температура. После инцидента СК и прокуратура начали проверки. "Следователями СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по информации в СМИ об отравлении детей в детском лагере, расположенном в Пермском районе", - говорится в сообщении. По данным ведомства, двое детей госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные несовершеннолетние, точное количество которых устанавливается, осмотрены врачами, им назначили амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20250520/otravlenie-2018037412.html
россия
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происшествия, россия, пермский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере

СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере "Орленок"

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об отравлении детей в пермском лагере "Орлёнок", два ребенка попали в больницу, число пострадавших устанавливается, сообщает СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах и СМИ появилась информация, что 38 детей из санатория "Орленок" в Пермском районе пожаловались на признаки отравления, у некоторых якобы наблюдалась рвота и температура. После инцидента СК и прокуратура начали проверки.
«
"Следователями СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по информации в СМИ об отравлении детей в детском лагере, расположенном в Пермском районе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое детей госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные несовершеннолетние, точное количество которых устанавливается, осмотрены врачами, им назначили амбулаторное лечение.
Заведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой. Егорьевск, Московская область - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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20 мая, 13:05
 
ПроисшествияРоссияПермский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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