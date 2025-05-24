https://ria.ru/20250524/sk-2018853318.html

СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере

СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере - РИА Новости, 24.05.2025

СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере

Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об отравлении детей в пермском лагере "Орлёнок", два ребенка попали в больницу, число... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T15:02:00+03:00

2025-05-24T15:02:00+03:00

2025-05-24T15:03:00+03:00

происшествия

россия

пермский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об отравлении детей в пермском лагере "Орлёнок", два ребенка попали в больницу, число пострадавших устанавливается, сообщает СУСК по региону. Ранее в местных пабликах и СМИ появилась информация, что 38 детей из санатория "Орленок" в Пермском районе пожаловались на признаки отравления, у некоторых якобы наблюдалась рвота и температура. После инцидента СК и прокуратура начали проверки. "Следователями СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по информации в СМИ об отравлении детей в детском лагере, расположенном в Пермском районе", - говорится в сообщении. По данным ведомства, двое детей госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные несовершеннолетние, точное количество которых устанавливается, осмотрены врачами, им назначили амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20250520/otravlenie-2018037412.html

россия

пермский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, пермский район, следственный комитет россии (ск рф)