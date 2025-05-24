СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере
СК возбудил дело из-за отравлении детей в пермском лагере "Орленок"
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации об отравлении детей в пермском лагере "Орлёнок", два ребенка попали в больницу, число пострадавших устанавливается, сообщает СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах и СМИ появилась информация, что 38 детей из санатория "Орленок" в Пермском районе пожаловались на признаки отравления, у некоторых якобы наблюдалась рвота и температура. После инцидента СК и прокуратура начали проверки.
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"Следователями СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по информации в СМИ об отравлении детей в детском лагере, расположенном в Пермском районе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое детей госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные несовершеннолетние, точное количество которых устанавливается, осмотрены врачами, им назначили амбулаторное лечение.
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