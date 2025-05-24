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СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову
СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову - РИА Новости, 24.05.2025
СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову
ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области 22 мая с помощью системы HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:11:00+03:00
2025-05-24T09:11:00+03:00
2025-05-24T14:39:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области 22 мая с помощью системы HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Двадцать второго мая 2025 года украинские боевики нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Льгова Курской области. Осмотрев место происшествия и обнаружив фрагменты снаряда, военные следователи сделали вывод, что для обстрела использовалась реактивная система залпового огня HIMARS", — отметили в ведомстве.При атаке пострадали 16 мирных жителей, из них ранения получили двое детей 13 и 16 лет. Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также более 20 автомобилей, принадлежащих горожанам."В рамках уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" части третьей статьи 205 УК) устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", — добавили в СК.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников.В регионе действует режим контртеррористической операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову
СК: удар по курскому Льгову 22 мая нанесли с использованием HIMARS