https://ria.ru/20250524/sk-2018812328.html

СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову

СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову - РИА Новости, 24.05.2025

СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову

ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области 22 мая с помощью системы HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:11:00+03:00

2025-05-24T09:11:00+03:00

2025-05-24T14:39:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области 22 мая с помощью системы HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Двадцать второго мая 2025 года украинские боевики нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Льгова Курской области. Осмотрев место происшествия и обнаружив фрагменты снаряда, военные следователи сделали вывод, что для обстрела использовалась реактивная система залпового огня HIMARS", — отметили в ведомстве.При атаке пострадали 16 мирных жителей, из них ранения получили двое детей 13 и 16 лет. Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также более 20 автомобилей, принадлежащих горожанам."В рамках уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" части третьей статьи 205 УК) устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", — добавили в СК.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250524/bpla-2018808567.html

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины