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В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:30:00+03:00
2025-05-24T10:30:00+03:00
2025-05-24T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 02.00 мск, спустя 7 часов и 28 минут тревогу отменили. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников
МЧС отменило сигнал опасности атаки беспилотников в Белгородской области