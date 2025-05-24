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В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T10:30:00+03:00

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2025-05-24T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 02.00 мск, спустя 7 часов и 28 минут тревогу отменили. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/rezhim-2018819825.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)