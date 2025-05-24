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Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 24.05.2025
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05:21 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/shtraf-2018802628.html
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 24.05.2025
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики
Суд в Воронежской области оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистской символики прямо в колонии – он забыл надеть носки, чтобы скрыть татуировку со свастикой... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:21:00+03:00
2025-05-24T05:21:00+03:00
происшествия
воронежская область
воронеж
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд в Воронежской области оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистской символики прямо в колонии – он забыл надеть носки, чтобы скрыть татуировку со свастикой на щиколотке, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина, отбывая наказание в колонии-поселении Воронежской области, появился в помещении для курения в открытых резиновых тапочках и без носков. Оказалось, что на его щиколотке набита свастика. Протокол был составлен по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Мужчина выступил в суде по видеосвязи, пояснил, что вину признает, раскаивается, а татуировку намерен свести. Суд в середине мая оштрафовал его на 2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
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происшествия, воронежская область, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Воронеж
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики

Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики в колонии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд в Воронежской области оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистской символики прямо в колонии – он забыл надеть носки, чтобы скрыть татуировку со свастикой на щиколотке, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина, отбывая наказание в колонии-поселении Воронежской области, появился в помещении для курения в открытых резиновых тапочках и без носков. Оказалось, что на его щиколотке набита свастика.
Протокол был составлен по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Мужчина выступил в суде по видеосвязи, пояснил, что вину признает, раскаивается, а татуировку намерен свести.
Суд в середине мая оштрафовал его на 2 тысячи рублей.
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