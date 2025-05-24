https://ria.ru/20250524/shtraf-2018802628.html
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 24.05.2025
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики
Суд в Воронежской области оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистской символики прямо в колонии – он забыл надеть носки, чтобы скрыть татуировку со свастикой... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T05:21:00+03:00
2025-05-24T05:21:00+03:00
2025-05-24T05:21:00+03:00
происшествия
воронежская область
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103895/96/1038959689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e560b6815be3aafefcc1a757b679a93.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд в Воронежской области оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистской символики прямо в колонии – он забыл надеть носки, чтобы скрыть татуировку со свастикой на щиколотке, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина, отбывая наказание в колонии-поселении Воронежской области, появился в помещении для курения в открытых резиновых тапочках и без носков. Оказалось, что на его щиколотке набита свастика. Протокол был составлен по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Мужчина выступил в суде по видеосвязи, пояснил, что вину признает, раскаивается, а татуировку намерен свести. Суд в середине мая оштрафовал его на 2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103895/96/1038959689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_feee9e2b4b59c46e2869dc87daca47ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Воронеж
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики
Под Воронежем оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики в колонии