https://ria.ru/20250524/shebekino-2018869434.html
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.05.2025
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона
Женщина получила контузию в результате удара украинского дрона по частному дому в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:39:00+03:00
2025-05-24T16:39:00+03:00
2025-05-24T16:39:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Женщина получила контузию в результате удара украинского дрона по частному дому в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино от удара дрона ВСУ по частному дому пострадал мирный житель. Женщине с контузией медики оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в доме пробита кровля, также поврежден легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250522/shebekino-2018546436.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона на частный дом