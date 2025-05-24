https://ria.ru/20250524/shebekino-2018869434.html

Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона

Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.05.2025

Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона

Женщина получила контузию в результате удара украинского дрона по частному дому в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:39:00+03:00

2025-05-24T16:39:00+03:00

2025-05-24T16:39:00+03:00

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Женщина получила контузию в результате удара украинского дрона по частному дому в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино от удара дрона ВСУ по частному дому пострадал мирный житель. Женщине с контузией медики оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в доме пробита кровля, также поврежден легковой автомобиль.

https://ria.ru/20250522/shebekino-2018546436.html

белгородская область

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины