Рейтинг@Mail.ru
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/shebekino-2018869434.html
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона - РИА Новости, 24.05.2025
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона
Женщина получила контузию в результате удара украинского дрона по частному дому в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:39:00+03:00
2025-05-24T16:39:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Женщина получила контузию в результате удара украинского дрона по частному дому в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино от удара дрона ВСУ по частному дому пострадал мирный житель. Женщине с контузией медики оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в доме пробита кровля, также поврежден легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250522/shebekino-2018546436.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона

Жительница Шебекино пострадала при атаке украинского дрона на частный дом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Женщина получила контузию в результате удара украинского дрона по частному дому в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В городе Шебекино от удара дрона ВСУ по частному дому пострадал мирный житель. Женщине с контузией медики оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что в доме пробита кровля, также поврежден легковой автомобиль.
Последствия удара со стороны ВСУ в Белгородской области. 22 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Шебекино при атаке дрона пострадали две женщины и ребенок
22 мая, 21:12
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала