https://ria.ru/20250524/shaman-2018829112.html

Shaman рассказал о своей новой песне "Первая любовь"

Shaman рассказал о своей новой песне "Первая любовь" - РИА Новости, 24.05.2025

Shaman рассказал о своей новой песне "Первая любовь"

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости о новой песне "Первая любовь", отметив, что релиз посвящен трудному, но очень важному... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T11:52:00+03:00

2025-05-24T11:52:00+03:00

2025-05-24T11:52:00+03:00

россия

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857007333_0:0:3471:1952_1920x0_80_0_0_8d5931861a7214221ad704bfc22fa6fd.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости о новой песне "Первая любовь", отметив, что релиз посвящен трудному, но очень важному этапу в жизни каждого человека. В субботу, в день последнего звонка для школьников, Shaman выпустил песню "Первая любовь" и клип на нее. "Первая любовь очень важна в жизни, даже если ничего не сложилось. Это трудный этап взросления: сердце бьётся чаще, мозг закипает, всё происходит в первый раз. В момент, когда тебе говорят "Прощай!", – мир теряет свои краски, всё вокруг кажется лишённым смысла. Правильная песня, помогающая прожить эти эмоции, пропеть или прокричать их вместе с музыкантом, тут работает как психолог – помогает бережно пройти через все переживания… У каждого из нас в сердце есть отдельный уголок для таких песен", - сказал собеседник агентства. Лирическим героем этой композиции является простой старшеклассник, который рассказывает историю первой влюблённости, которая закончилась с выпуском из школы. Историю о разбитом сердце усиливают гитарные риффы, которые подчёркивают драматизм. Мелодия, в которую органично вплетается аллюзия на пассакалию Генделя, находит отклик в душе слушателя. Как уточняется, клип на песню "Первая любовь" построен на реальных видео, которые старшеклассники со всей России в течение недели снимали и выкладывали в свои аккаунты в соцсетях.

https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html

https://ria.ru/20250523/mizulina-2018647014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия