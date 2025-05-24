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Shaman рассказал о своей новой песне "Первая любовь" - РИА Новости, 24.05.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:52 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/shaman-2018829112.html
Shaman рассказал о своей новой песне "Первая любовь"
Shaman рассказал о своей новой песне "Первая любовь" - РИА Новости, 24.05.2025
Shaman рассказал о своей новой песне "Первая любовь"
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости о новой песне "Первая любовь", отметив, что релиз посвящен трудному, но очень важному... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T11:52:00+03:00
2025-05-24T11:52:00+03:00
россия
шоубиз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости о новой песне "Первая любовь", отметив, что релиз посвящен трудному, но очень важному этапу в жизни каждого человека. В субботу, в день последнего звонка для школьников, Shaman выпустил песню "Первая любовь" и клип на нее. "Первая любовь очень важна в жизни, даже если ничего не сложилось. Это трудный этап взросления: сердце бьётся чаще, мозг закипает, всё происходит в первый раз. В момент, когда тебе говорят "Прощай!", – мир теряет свои краски, всё вокруг кажется лишённым смысла. Правильная песня, помогающая прожить эти эмоции, пропеть или прокричать их вместе с музыкантом, тут работает как психолог – помогает бережно пройти через все переживания… У каждого из нас в сердце есть отдельный уголок для таких песен", - сказал собеседник агентства. Лирическим героем этой композиции является простой старшеклассник, который рассказывает историю первой влюблённости, которая закончилась с выпуском из школы. Историю о разбитом сердце усиливают гитарные риффы, которые подчёркивают драматизм. Мелодия, в которую органично вплетается аллюзия на пассакалию Генделя, находит отклик в душе слушателя. Как уточняется, клип на песню "Первая любовь" построен на реальных видео, которые старшеклассники со всей России в течение недели снимали и выкладывали в свои аккаунты в соцсетях.
https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html
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Россия, Шоубиз
Shaman рассказал о своей новой песне "Первая любовь"

Shaman, говоря о своей новой песне, назвал первую любовь очень важной в жизни

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) рассказал РИА Новости о новой песне "Первая любовь", отметив, что релиз посвящен трудному, но очень важному этапу в жизни каждого человека.
В субботу, в день последнего звонка для школьников, Shaman выпустил песню "Первая любовь" и клип на нее.
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"Первая любовь очень важна в жизни, даже если ничего не сложилось. Это трудный этап взросления: сердце бьётся чаще, мозг закипает, всё происходит в первый раз. В момент, когда тебе говорят "Прощай!", – мир теряет свои краски, всё вокруг кажется лишённым смысла. Правильная песня, помогающая прожить эти эмоции, пропеть или прокричать их вместе с музыкантом, тут работает как психолог – помогает бережно пройти через все переживания… У каждого из нас в сердце есть отдельный уголок для таких песен", - сказал собеседник агентства.
Лирическим героем этой композиции является простой старшеклассник, который рассказывает историю первой влюблённости, которая закончилась с выпуском из школы.
Историю о разбитом сердце усиливают гитарные риффы, которые подчёркивают драматизм. Мелодия, в которую органично вплетается аллюзия на пассакалию Генделя, находит отклик в душе слушателя.
Как уточняется, клип на песню "Первая любовь" построен на реальных видео, которые старшеклассники со всей России в течение недели снимали и выкладывали в свои аккаунты в соцсетях.
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