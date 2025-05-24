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Люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета
Люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета - РИА Новости, 24.05.2025
Люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета
Люди с СДВГ, согласно исследованиям, чаще всего страдают от ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, сообщила РИА Новости кандидат медицинских РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T03:29:00+03:00
2025-05-24T03:29:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Люди с СДВГ, согласно исследованиям, чаще всего страдают от ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского университета Ирина Киреева. Она уточнила, что СДВГ изучают не только психиатры, но и специалисты других направлений. В ходе одного из исследований, которое охватило более 30 тысяч взрослых пациентов с СДВГ, выявили, что они имели больше психических и физических болезней. "Чаще всего в исследованиях упоминаются ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни. Это может быть связано с нездоровым образом жизни и хроническим стрессом, сопутствующим психическим расстройствам, общими генетическими факторами", - рассказала специалист. Она добавила, что до 87% детей с СДВГ страдают коморбидными психическими расстройствами. Симптомы СДВГ наблюдаются при очень многих психических расстройствах и болезнях. Они характерны для расстройств эмоциональной сферы, например, тревожном и некоторым депрессивным расстройствам, многим маниакальным состояниям. "Симптомы СДВГ возникают и при биполярном аффективном расстройстве (БАР), и при различных формах детского аутизма, расстройствах личности, а также при шизофрении. Астенический синдром, почти всегда сопровождающий физические болезни, тоже во многом соответствует диагностическим критериям СДВГ", - пояснила Киреева.
https://ria.ru/20250414/vrach-2011065975.html
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Люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета
Психолог Киреева: люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Люди с СДВГ, согласно исследованиям, чаще всего страдают от ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского университета Ирина Киреева.
Она уточнила, что СДВГ изучают не только психиатры, но и специалисты других направлений. В ходе одного из исследований, которое охватило более 30 тысяч взрослых пациентов с СДВГ, выявили, что они имели больше психических и физических болезней.
"Чаще всего в исследованиях упоминаются ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни. Это может быть связано с нездоровым образом жизни и хроническим стрессом, сопутствующим психическим расстройствам, общими генетическими факторами", - рассказала специалист.
Она добавила, что до 87% детей с СДВГ страдают коморбидными психическими расстройствами. Симптомы СДВГ наблюдаются при очень многих психических расстройствах и болезнях. Они характерны для расстройств эмоциональной сферы, например, тревожном и некоторым депрессивным расстройствам, многим маниакальным состояниям.
"Симптомы СДВГ возникают и при биполярном аффективном расстройстве (БАР), и при различных формах детского аутизма, расстройствах личности, а также при шизофрении. Астенический синдром, почти всегда сопровождающий физические болезни, тоже во многом соответствует диагностическим критериям СДВГ", - пояснила Киреева.