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Пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли - РИА Новости, 24.05.2025
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00:16 24.05.2025 (обновлено: 11:13 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/samolet-2018791610.html
Пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли
Пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли - РИА Новости, 24.05.2025
Пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли
Все пассажиры, находившиеся на легкомоторном самолете Cessna 550, рухнувшем недалеко от аэропорта американского города Сан-Диего в четверг, погибли, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T00:16:00+03:00
2025-05-24T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все пассажиры, находившиеся на легкомоторном самолете Cessna 550, рухнувшем недалеко от аэропорта американского города Сан-Диего в четверг, погибли, сообщил следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер в пятницу. В четверг заместитель начальника пожарной охраны города Дэн Эдди заявил, что два человека погибли и восемь пострадали в результате падения легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла около 3.45 по местному времени. Ведомство также заявило, что вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте начнёт расследование причин катастрофы. "Пилот и пассажиры были смертельно ранены", - заявил следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер во время брифинга. Видео его заявления опубликовано на YouTube-канале местного телеканала KTVU FOX 2. Телеканал добавил на своем сайте со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США, что на борту самолета находились шесть человек. Вол время брифинга следователь Бейкер также привел подробности трагедии. По его словам, частный самолет зацепился за высоковольтную линию электропередачи перед тем, как он рухнул и загорелся в жилом районе Сан-Диего. Пилот не подавал сигналов о помощи, на воздушном судне также отсутствовало бортовое устройство регистрации данных полета.
https://ria.ru/20250420/ssha-2012357469.html
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сан-диего, в мире, калифорния, сша, происшествия
Сан-Диего, В мире, Калифорния, США, Происшествия
Пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли

Все пассажиры частного самолета, упавшего в четверг в Сан-Диего, погибли

© AP Photo / Gregory BullМесто падения легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния
Место падения легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Место падения легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все пассажиры, находившиеся на легкомоторном самолете Cessna 550, рухнувшем недалеко от аэропорта американского города Сан-Диего в четверг, погибли, сообщил следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер в пятницу.
В четверг заместитель начальника пожарной охраны города Дэн Эдди заявил, что два человека погибли и восемь пострадали в результате падения легкомоторного самолёта Cessna 550 недалеко от аэропорта города Сан-Диего в американском штате Калифорния. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авария произошла около 3.45 по местному времени. Ведомство также заявило, что вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте начнёт расследование причин катастрофы.
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"Пилот и пассажиры были смертельно ранены", - заявил следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер во время брифинга. Видео его заявления опубликовано на YouTube-канале местного телеканала KTVU FOX 2.
Телеканал добавил на своем сайте со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США, что на борту самолета находились шесть человек.
Вол время брифинга следователь Бейкер также привел подробности трагедии. По его словам, частный самолет зацепился за высоковольтную линию электропередачи перед тем, как он рухнул и загорелся в жилом районе Сан-Диего. Пилот не подавал сигналов о помощи, на воздушном судне также отсутствовало бортовое устройство регистрации данных полета.
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