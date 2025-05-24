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В Румынии от удара молнии погиб мужчина - РИА Новости, 24.05.2025
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23:11 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rumynija-2018918978.html
В Румынии от удара молнии погиб мужчина
В Румынии от удара молнии погиб мужчина - РИА Новости, 24.05.2025
В Румынии от удара молнии погиб мужчина
Двое мужчин в румынском уезде Караш-Северин стали жертвами удара молнии, один из них скончался, второй был отправлен в больницу, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:11:00+03:00
2025-05-24T23:11:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Двое мужчин в румынском уезде Караш-Северин стали жертвами удара молнии, один из них скончался, второй был отправлен в больницу, сообщает телеканал Digi 24. "Мужчина из Карансебеша погиб в пятницу после удара молнии в Пятра-Турнулуй. Он находился на улице вместе с другим молодым человеком, который выжил и был доставлен в больницу для лечения", - сообщает телеканал. По предварительным данным полиции, молодые люди в возрасте 25 и 26 лет находились на прогулке, когда их застала гроза. Они пытались укрыться, но их настигла молния. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть 26-летнего мужчины, его спутник был доставлен в больницу. На территории Румынии с 23 мая действует оранжевый код метеорологической опасности из-за ливней, гроз и града.
https://ria.ru/20250514/molniya-2016970605.html
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии от удара молнии погиб мужчина

Digi 24: в румынском уезде Караш-Северин молния попала в двух мужчин, один погиб

© Getty Images / Alepo Beliavsky / 500pxМолния в небе
Молния в небе - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Getty Images / Alepo Beliavsky / 500px
Молния в небе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Двое мужчин в румынском уезде Караш-Северин стали жертвами удара молнии, один из них скончался, второй был отправлен в больницу, сообщает телеканал Digi 24.
«
"Мужчина из Карансебеша погиб в пятницу после удара молнии в Пятра-Турнулуй. Он находился на улице вместе с другим молодым человеком, который выжил и был доставлен в больницу для лечения", - сообщает телеканал.
По предварительным данным полиции, молодые люди в возрасте 25 и 26 лет находились на прогулке, когда их застала гроза. Они пытались укрыться, но их настигла молния. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть 26-летнего мужчины, его спутник был доставлен в больницу.
На территории Румынии с 23 мая действует оранжевый код метеорологической опасности из-за ливней, гроз и града.
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