https://ria.ru/20250524/rumynija-2018918978.html
В Румынии от удара молнии погиб мужчина
В Румынии от удара молнии погиб мужчина - РИА Новости, 24.05.2025
В Румынии от удара молнии погиб мужчина
Двое мужчин в румынском уезде Караш-Северин стали жертвами удара молнии, один из них скончался, второй был отправлен в больницу, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:11:00+03:00
2025-05-24T23:11:00+03:00
2025-05-24T23:11:00+03:00
в мире
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016852509_0:151:3217:1961_1920x0_80_0_0_2c28fd8678892f6af343e5de416bfcb4.jpg
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Двое мужчин в румынском уезде Караш-Северин стали жертвами удара молнии, один из них скончался, второй был отправлен в больницу, сообщает телеканал Digi 24. "Мужчина из Карансебеша погиб в пятницу после удара молнии в Пятра-Турнулуй. Он находился на улице вместе с другим молодым человеком, который выжил и был доставлен в больницу для лечения", - сообщает телеканал. По предварительным данным полиции, молодые люди в возрасте 25 и 26 лет находились на прогулке, когда их застала гроза. Они пытались укрыться, но их настигла молния. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть 26-летнего мужчины, его спутник был доставлен в больницу. На территории Румынии с 23 мая действует оранжевый код метеорологической опасности из-за ливней, гроз и града.
https://ria.ru/20250514/molniya-2016970605.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016852509_0:69:2639:2048_1920x0_80_0_0_14fdc5e62553d61e3915e2365d70cdd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии от удара молнии погиб мужчина
Digi 24: в румынском уезде Караш-Северин молния попала в двух мужчин, один погиб