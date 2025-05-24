https://ria.ru/20250524/rumynija-2018918978.html

В Румынии от удара молнии погиб мужчина

В Румынии от удара молнии погиб мужчина - РИА Новости, 24.05.2025

В Румынии от удара молнии погиб мужчина

Двое мужчин в румынском уезде Караш-Северин стали жертвами удара молнии, один из них скончался, второй был отправлен в больницу, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:11:00+03:00

2025-05-24T23:11:00+03:00

2025-05-24T23:11:00+03:00

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румыния

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Двое мужчин в румынском уезде Караш-Северин стали жертвами удара молнии, один из них скончался, второй был отправлен в больницу, сообщает телеканал Digi 24. "Мужчина из Карансебеша погиб в пятницу после удара молнии в Пятра-Турнулуй. Он находился на улице вместе с другим молодым человеком, который выжил и был доставлен в больницу для лечения", - сообщает телеканал. По предварительным данным полиции, молодые люди в возрасте 25 и 26 лет находились на прогулке, когда их застала гроза. Они пытались укрыться, но их настигла молния. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть 26-летнего мужчины, его спутник был доставлен в больницу. На территории Румынии с 23 мая действует оранжевый код метеорологической опасности из-за ливней, гроз и града.

https://ria.ru/20250514/molniya-2016970605.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния