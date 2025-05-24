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Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио - РИА Новости, 24.05.2025
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00:48 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rubio-2018793308.html
Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио
Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио - РИА Новости, 24.05.2025
Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп ждет от Сирии "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики в ответ на облегчение санкционного режима, сообщил американский... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T00:48:00+03:00
2025-05-24T00:48:00+03:00
в мире
сирия
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ждет от Сирии "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики в ответ на облегчение санкционного режима, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. "Президент ясно дал понять, что ожидает, что за данным облегчением (санкций - ред.) последуют быстрые шаги сирийского правительства по важным политическим приоритетам", - говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном госдепартаментом.
https://ria.ru/20250524/rubio-2018793130.html
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в мире, сирия, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио

Рубио: Трамп ждет от Сирии быстрых шагов в ответ на облегчение санкций

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ждет от Сирии "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики в ответ на облегчение санкционного режима, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Президент ясно дал понять, что ожидает, что за данным облегчением (санкций - ред.) последуют быстрые шаги сирийского правительства по важным политическим приоритетам", - говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном госдепартаментом.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии
00:47
 
В миреСирияСШАМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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