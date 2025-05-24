https://ria.ru/20250524/rubio-2018793308.html

Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио

Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио - РИА Новости, 24.05.2025

Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп ждет от Сирии "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики в ответ на облегчение санкционного режима, сообщил американский... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T00:48:00+03:00

2025-05-24T00:48:00+03:00

2025-05-24T00:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ждет от Сирии "быстрых шагов" по приоритетным направлениям политики в ответ на облегчение санкционного режима, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. "Президент ясно дал понять, что ожидает, что за данным облегчением (санкций - ред.) последуют быстрые шаги сирийского правительства по важным политическим приоритетам", - говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном госдепартаментом.

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в мире, сирия, сша, марко рубио, дональд трамп