https://ria.ru/20250524/rubio-2018793130.html

Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии

Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии - РИА Новости, 24.05.2025

Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии

Решение США приостановить действие санкций против Сирии стало первым шагом к новым отношениям между двумя странами, сообщил американский госсекретарь Марко... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T00:47:00+03:00

2025-05-24T00:47:00+03:00

2025-05-24T00:47:00+03:00

в мире

сирия

сша

марко рубио

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Решение США приостановить действие санкций против Сирии стало первым шагом к новым отношениям между двумя странами, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. "Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в реализации видения президента (Дональда Трампа - ред.) о новых отношениях между Сирией и Соединенными Штатами. Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в отношениях Сирии с ее соседями", - говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном госдепартаментом.

https://ria.ru/20250523/ssha-2018789028.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, марко рубио, дональд трамп