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Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии - РИА Новости, 24.05.2025
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00:47 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rubio-2018793130.html
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии - РИА Новости, 24.05.2025
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии
Решение США приостановить действие санкций против Сирии стало первым шагом к новым отношениям между двумя странами, сообщил американский госсекретарь Марко... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T00:47:00+03:00
2025-05-24T00:47:00+03:00
в мире
сирия
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Решение США приостановить действие санкций против Сирии стало первым шагом к новым отношениям между двумя странами, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. "Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в реализации видения президента (Дональда Трампа - ред.) о новых отношениях между Сирией и Соединенными Штатами. Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в отношениях Сирии с ее соседями", - говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном госдепартаментом.
https://ria.ru/20250523/ssha-2018789028.html
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в мире, сирия, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии

Рубио: решение США по Сирии стало первым шагом к новым отношениям между странами

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Решение США приостановить действие санкций против Сирии стало первым шагом к новым отношениям между двумя странами, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в реализации видения президента (Дональда Трампа - ред.) о новых отношениях между Сирией и Соединенными Штатами. Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в отношениях Сирии с ее соседями", - говорится в тексте заявления Рубио, опубликованном госдепартаментом.
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