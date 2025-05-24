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В "Ростехе" рассказали, как борются с дефицитом кадров - РИА Новости, 24.05.2025
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10:40 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rostehi-2018821287.html
В "Ростехе" рассказали, как борются с дефицитом кадров
В "Ростехе" рассказали, как борются с дефицитом кадров - РИА Новости, 24.05.2025
В "Ростехе" рассказали, как борются с дефицитом кадров
Госкорпорация "Ростех" для привлечения сотрудников предлагает конкурентную заработную плату, а также различные страховые, жилищные и профессиональные программы, РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:40:00+03:00
2025-05-24T10:40:00+03:00
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" для привлечения сотрудников предлагает конкурентную заработную плату, а также различные страховые, жилищные и профессиональные программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации. "Для привлечения кадров "Ростех" предлагает конкурентоспособную заработную плату, позволяющую строить долгосрочные планы. Каждый год у нас растут расходы на добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное обеспечение, жилищную программу", - рассказали в "Ростехе", отвечая на вопрос о том, как госкорпорация борется с дефицитом сотрудников и привлекает новые кадры. Там также отметили, что уделяют особое внимание профессиональному развитию сотрудников. "Каждый получает возможность участвовать в профессиональных чемпионатах и конкурсах, а также строить успешную карьеру", - уточнили в пресс-службе. Проект "Квадратные метры "Ростеха" охватывает 17 регионов и 8 холдингов госкорпорации. Он позволяет сотрудникам предприятий улучшать жилищные условия. Также с 2023 года действует инициатива по снижению заболеваемости работников, связанной с профессиональной деятельностью. В рамках проекта в 13 регионах России открыты и модифицированы 40 здравпунктов и мини-поликлиник. "Численность сотрудников выросла с 590 тысяч в 2022 году до 700 тысяч на сегодняшний день. К 2028 году планируется нанять еще 160 тысяч специалистов. В том числе – 130 тысяч профессиональных рабочих - операторов станков с ЧПУ, наладчиков оборудования, специалистов по сборке сложных технических систем и так далее, и 30 тысяч инженеров, включая конструкторов, технологов и IT-специалистов", - добавили в "Ростехе".
https://ria.ru/20250426/rosstat-2013531654.html
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россия, ростех
Россия, Ростех
В "Ростехе" рассказали, как борются с дефицитом кадров

"Ростех" предлагает конкурентную заработную плату и различные программы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" для привлечения сотрудников предлагает конкурентную заработную плату, а также различные страховые, жилищные и профессиональные программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
"Для привлечения кадров "Ростех" предлагает конкурентоспособную заработную плату, позволяющую строить долгосрочные планы. Каждый год у нас растут расходы на добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное обеспечение, жилищную программу", - рассказали в "Ростехе", отвечая на вопрос о том, как госкорпорация борется с дефицитом сотрудников и привлекает новые кадры.
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Там также отметили, что уделяют особое внимание профессиональному развитию сотрудников. "Каждый получает возможность участвовать в профессиональных чемпионатах и конкурсах, а также строить успешную карьеру", - уточнили в пресс-службе.
Проект "Квадратные метры "Ростеха" охватывает 17 регионов и 8 холдингов госкорпорации. Он позволяет сотрудникам предприятий улучшать жилищные условия. Также с 2023 года действует инициатива по снижению заболеваемости работников, связанной с профессиональной деятельностью. В рамках проекта в 13 регионах России открыты и модифицированы 40 здравпунктов и мини-поликлиник.
"Численность сотрудников выросла с 590 тысяч в 2022 году до 700 тысяч на сегодняшний день. К 2028 году планируется нанять еще 160 тысяч специалистов. В том числе – 130 тысяч профессиональных рабочих - операторов станков с ЧПУ, наладчиков оборудования, специалистов по сборке сложных технических систем и так далее, и 30 тысяч инженеров, включая конструкторов, технологов и IT-специалистов", - добавили в "Ростехе".
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