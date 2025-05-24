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В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники - РИА Новости, 24.05.2025
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01:02 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rostehi-2018793811.html
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники - РИА Новости, 24.05.2025
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники
Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в течение 2025 года продолжает наращивать объемы производства бронетехники, в том числе боевых машин... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T01:02:00+03:00
2025-05-24T01:02:00+03:00
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
воздушно-десантные войска россии
бмп-3
бмп-2м
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в течение 2025 года продолжает наращивать объемы производства бронетехники, в том числе боевых машин БМП-3, а также БМП-2М "Бережок", машины оснащаются новыми системами и опциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "В рамках выполнения государственного оборонного заказа "Высокоточные комплексы" "Ростеха" в течение текущего года продолжают наращивать объемы производства бронетехники. Речь идет о производстве новых изделий, а также капитальном ремонте и модернизации боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, техники ВДВ: боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ", - сообщили в холдинге. "Больше всего головному заказчику в настоящий момент поставляется БМП-3 и БМП-2М "Бережок". Причем, с учетом опыта эксплуатации в зоне СВО, во все образцы легкобронированной техники "Высокоточных комплексов" ежегодно добавляются новые системы и опции", - добавили в пресс-службе.
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, воздушно-десантные войска россии, бмп-3, бмп-2м, бмп-1
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, Воздушно-десантные войска России, БМП-3, БМП-2М, БМП-1
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники

"Высокоточные комплексы" наращивают объемы производства бронетехники в 2025 году

CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"БМП-2М с модулем "Бережок"
БМП-2М с модулем Бережок - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"
БМП-2М с модулем "Бережок". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в течение 2025 года продолжает наращивать объемы производства бронетехники, в том числе боевых машин БМП-3, а также БМП-2М "Бережок", машины оснащаются новыми системами и опциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"В рамках выполнения государственного оборонного заказа "Высокоточные комплексы" "Ростеха" в течение текущего года продолжают наращивать объемы производства бронетехники. Речь идет о производстве новых изделий, а также капитальном ремонте и модернизации боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, техники ВДВ: боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ", - сообщили в холдинге.
"Больше всего головному заказчику в настоящий момент поставляется БМП-3 и БМП-2М "Бережок". Причем, с учетом опыта эксплуатации в зоне СВО, во все образцы легкобронированной техники "Высокоточных комплексов" ежегодно добавляются новые системы и опции", - добавили в пресс-службе.
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БезопасностьТехнологииВысокоточные комплексыРостехВоздушно-десантные войска РоссииБМП-3БМП-2МБМП-1
 
 
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