https://ria.ru/20250524/rostehi-2018793811.html

В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники

В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники - РИА Новости, 24.05.2025

В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в течение 2025 года продолжает наращивать объемы производства бронетехники, в том числе боевых машин... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T01:02:00+03:00

2025-05-24T01:02:00+03:00

2025-05-24T01:02:00+03:00

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

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воздушно-десантные войска россии

бмп-3

бмп-2м

бмп-1

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в течение 2025 года продолжает наращивать объемы производства бронетехники, в том числе боевых машин БМП-3, а также БМП-2М "Бережок", машины оснащаются новыми системами и опциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "В рамках выполнения государственного оборонного заказа "Высокоточные комплексы" "Ростеха" в течение текущего года продолжают наращивать объемы производства бронетехники. Речь идет о производстве новых изделий, а также капитальном ремонте и модернизации боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, техники ВДВ: боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ", - сообщили в холдинге. "Больше всего головному заказчику в настоящий момент поставляется БМП-3 и БМП-2М "Бережок". Причем, с учетом опыта эксплуатации в зоне СВО, во все образцы легкобронированной техники "Высокоточных комплексов" ежегодно добавляются новые системы и опции", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html

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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, воздушно-десантные войска россии, бмп-3, бмп-2м, бмп-1