https://ria.ru/20250524/rostehi-2018793811.html
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники - РИА Новости, 24.05.2025
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники
Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в течение 2025 года продолжает наращивать объемы производства бронетехники, в том числе боевых машин... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T01:02:00+03:00
2025-05-24T01:02:00+03:00
2025-05-24T01:02:00+03:00
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
воздушно-десантные войска россии
бмп-3
бмп-2м
бмп-1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152168/48/1521684814_0:84:2250:1350_1920x0_80_0_0_9ada014a2d64706d2ad08fb44e1b2edc.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в течение 2025 года продолжает наращивать объемы производства бронетехники, в том числе боевых машин БМП-3, а также БМП-2М "Бережок", машины оснащаются новыми системами и опциями, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "В рамках выполнения государственного оборонного заказа "Высокоточные комплексы" "Ростеха" в течение текущего года продолжают наращивать объемы производства бронетехники. Речь идет о производстве новых изделий, а также капитальном ремонте и модернизации боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3, техники ВДВ: боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ", - сообщили в холдинге. "Больше всего головному заказчику в настоящий момент поставляется БМП-3 и БМП-2М "Бережок". Причем, с учетом опыта эксплуатации в зоне СВО, во все образцы легкобронированной техники "Высокоточных комплексов" ежегодно добавляются новые системы и опции", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152168/48/1521684814_170:0:2081:1433_1920x0_80_0_0_f1ab27b63dcc112e11290428a5139931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, воздушно-десантные войска россии, бмп-3, бмп-2м, бмп-1
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, Воздушно-десантные войска России, БМП-3, БМП-2М, БМП-1
В "Ростехе" рассказали о наращивании производства бронетехники
"Высокоточные комплексы" наращивают объемы производства бронетехники в 2025 году