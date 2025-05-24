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Эксперты рассказали о росте покупок коллекционных фигурок в России - РИА Новости, 24.05.2025
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23:43 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920892.html
Эксперты рассказали о росте покупок коллекционных фигурок в России
Эксперты рассказали о росте покупок коллекционных фигурок в России - РИА Новости, 24.05.2025
Эксперты рассказали о росте покупок коллекционных фигурок в России
Покупки коллекционных фигурок россиянами в начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли сразу на 17%, тогда как на плюшевые... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:43:00+03:00
2025-05-24T23:43:00+03:00
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Покупки коллекционных фигурок россиянами в начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли сразу на 17%, тогда как на плюшевые игрушки - всего на 7%, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" "Плюшевые игрушки (в целом) - средний чек 2177 рублей, на 3% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 7%. Коллекционные игрушки и фигурки - средний чек 6877 рублей, на 4% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 17%", - подсчитали аналитики, изучив базу своих фискальных данных с 1 января по 20 мая этого и прошлого года. Популярность игрушек и плюшевой продукции зачастую зависит от медиа-влияния персонажей из соцсетей, анимации, видеоигр, кино, поясняют авторы исследования. Узнаваемость героев становится ключевым фактором в формировании спроса на такие товары. "Современные потребители, особенно родители, все чаще сталкиваются с быстрой сменой трендов: вирусное распространение образов через социальные сети и контент-мейкеров активно используется как крупными брендами, так и независимыми предпринимателями для стимулирования продаж", - указали аналитики.
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технологии, россия, экономика
Технологии, Россия, Экономика
Эксперты рассказали о росте покупок коллекционных фигурок в России

"Платформа ОФД": россияне стали чаще покупать коллекционные фигурки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРасписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием в цехе Гжельского фарфорового завода "Объединение Гжель"
Расписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием в цехе Гжельского фарфорового завода Объединение Гжель - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Расписанные изделия интернет-мема Ждуна перед глазурованием в цехе Гжельского фарфорового завода "Объединение Гжель". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Покупки коллекционных фигурок россиянами в начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли сразу на 17%, тогда как на плюшевые игрушки - всего на 7%, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД"
"Плюшевые игрушки (в целом) - средний чек 2177 рублей, на 3% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 7%. Коллекционные игрушки и фигурки - средний чек 6877 рублей, на 4% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 17%", - подсчитали аналитики, изучив базу своих фискальных данных с 1 января по 20 мая этого и прошлого года.
Популярность игрушек и плюшевой продукции зачастую зависит от медиа-влияния персонажей из соцсетей, анимации, видеоигр, кино, поясняют авторы исследования. Узнаваемость героев становится ключевым фактором в формировании спроса на такие товары.
"Современные потребители, особенно родители, все чаще сталкиваются с быстрой сменой трендов: вирусное распространение образов через социальные сети и контент-мейкеров активно используется как крупными брендами, так и независимыми предпринимателями для стимулирования продаж", - указали аналитики.
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ТехнологииРоссияЭкономика
 
 
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