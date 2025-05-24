https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920892.html

Эксперты рассказали о росте покупок коллекционных фигурок в России

Эксперты рассказали о росте покупок коллекционных фигурок в России - РИА Новости, 24.05.2025

Эксперты рассказали о росте покупок коллекционных фигурок в России

Покупки коллекционных фигурок россиянами в начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли сразу на 17%, тогда как на плюшевые... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:43:00+03:00

2025-05-24T23:43:00+03:00

2025-05-24T23:43:00+03:00

технологии

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847916965_0:203:3076:1933_1920x0_80_0_0_7ffcf3438fe8f5387bb38aa15981d5fa.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Покупки коллекционных фигурок россиянами в начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли сразу на 17%, тогда как на плюшевые игрушки - всего на 7%, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" "Плюшевые игрушки (в целом) - средний чек 2177 рублей, на 3% ниже, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 7%. Коллекционные игрушки и фигурки - средний чек 6877 рублей, на 4% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше прошлогоднего уровня на 17%", - подсчитали аналитики, изучив базу своих фискальных данных с 1 января по 20 мая этого и прошлого года. Популярность игрушек и плюшевой продукции зачастую зависит от медиа-влияния персонажей из соцсетей, анимации, видеоигр, кино, поясняют авторы исследования. Узнаваемость героев становится ключевым фактором в формировании спроса на такие товары. "Современные потребители, особенно родители, все чаще сталкиваются с быстрой сменой трендов: вирусное распространение образов через социальные сети и контент-мейкеров активно используется как крупными брендами, так и независимыми предпринимателями для стимулирования продаж", - указали аналитики.

https://ria.ru/20250523/igrushka-2018567403.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, экономика