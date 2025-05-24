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В Индонезии назвали прорыв России в атомной энергетике примером для страны
В Индонезии назвали прорыв России в атомной энергетике примером для страны - РИА Новости, 24.05.2025
В Индонезии назвали прорыв России в атомной энергетике примером для страны
Прорыв России в области развития атомных электростанций и возобновляемых источников энергии служит примером для Индонезии, заявил заместитель спикера Народного... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T22:41:00+03:00
2025-05-24T22:41:00+03:00
2025-05-24T22:41:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 24 мая – РИА Новости. Прорыв России в области развития атомных электростанций и возобновляемых источников энергии служит примером для Индонезии, заявил заместитель спикера Народного консультативного собрания Индонезии Эдди Супарно. "Благодаря развитию атомной энергетики Россия продемонстрировала свой прорыв в области возобновляемых источников энергии во всем мире, и это служит примером для Индонезии для развития подобных технологий", — заявил Супарно, слова которого приводит сайт парламентского органа Индонезии. Супарно отметил, что российская госпорпорация "Росатом" разработала модульные атомные электростанции, которые прошли проверку временем. "Я ожидаю, что Индонезия и Россия наладят сотрудничество в области развития атомных электростанций", — добавил заместитель спикера.
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в мире, индонезия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индонезия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Индонезии назвали прорыв России в атомной энергетике примером для страны
Спикер Супарно: прорыв России в атомной энергетике служит примером для Индонезии