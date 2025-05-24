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В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена ВСУ российскими военными - РИА Новости, 24.05.2025
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19:08 24.05.2025 (обновлено: 19:26 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018891306.html
В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена ВСУ российскими военными
В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена ВСУ российскими военными - РИА Новости, 24.05.2025
В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена ВСУ российскими военными
Самолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:08:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
владимир путин
белоруссия
в мире
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Самолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда".На видео показано, как борт рулит по летному полю после посадки.До этого военные находились на территории Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали столько же пленных боевиков ВСУ. Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018767743.html
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россия
белоруссия
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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, белоруссия, в мире, московская область (подмосковье)
Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Белоруссия, В мире, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена ВСУ российскими военными

В Подмосковье сел самолет с 307 российскими военными, вернувшимися из плена ВСУ

© Zvezdanews/TelegramСамолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье
Самолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Zvezdanews/Telegram
Самолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Самолет с 307 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда".
На видео показано, как борт рулит по летному полю после посадки.
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До этого военные находились на территории Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали столько же пленных боевиков ВСУ.
Накануне состоялся первый этап обмена, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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РоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБелоруссияВ миреМосковская область (Подмосковье)
 
 
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