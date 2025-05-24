https://ria.ru/20250524/rossiya-2018851017.html

В Ингушетии нашли следы древнего протогорода

В Ингушетии нашли следы древнего протогорода - РИА Новости, 24.05.2025

В Ингушетии нашли следы древнего протогорода

Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:42:00+03:00

2025-05-24T14:42:00+03:00

2025-05-24T14:42:00+03:00

республика ингушетия

джейрахский район

сафмар

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg

НАЛЬЧИК, 24 мая - РИА Новости. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, сообщили в пресс-службе школы каменщиков-реставраторов "Наследие". "Археологическая экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО "Наследие" в Джейрахском районе Ингушетии сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона. В Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали) обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом - колыбелью ингушского народа", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов - вертикальных горных выработок - выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна - верхнего слоя почвы, - что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен - около двух километров - и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс. "Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода", - приводит пресс-служба слова генерального директора школы "Наследие" Рамзана Султыгова. В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры. "Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса", - подчеркнули в школе "Наследие". Школа каменщиков-реставраторов "Наследие" создана в октябре 2023 года на территории историко-архитектурного комплекса Нижний Пуй. Первый выпуск учащихся состоялся в мае 2024 года. Школа планирует ежегодно выпускать до 48 специалистов различных направлений, обеспечивая регион квалифицированными кадрами для работы с историческими объектами. Ранее сообщалось, что власти Ингушетии при помощи фонда "Сафмар" планируют реализовать в горной части республики долгосрочный проект по исследованию и реставрации более 3 тысяч памятников ингушской средневековой архитектуры.

https://ria.ru/20250109/arkheologi-1992871165.html

https://ria.ru/20250319/nauka-2005882433.html

республика ингушетия

джейрахский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика ингушетия, джейрахский район, сафмар, россия, общество