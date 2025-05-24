https://ria.ru/20250524/rossiya-2018851017.html
В Ингушетии нашли следы древнего протогорода
В Ингушетии нашли следы древнего протогорода - РИА Новости, 24.05.2025
В Ингушетии нашли следы древнего протогорода
Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:42:00+03:00
2025-05-24T14:42:00+03:00
2025-05-24T14:42:00+03:00
республика ингушетия
джейрахский район
сафмар
россия
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НАЛЬЧИК, 24 мая - РИА Новости. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, сообщили в пресс-службе школы каменщиков-реставраторов "Наследие". "Археологическая экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО "Наследие" в Джейрахском районе Ингушетии сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона. В Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали) обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом - колыбелью ингушского народа", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов - вертикальных горных выработок - выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна - верхнего слоя почвы, - что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен - около двух километров - и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс. "Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода", - приводит пресс-служба слова генерального директора школы "Наследие" Рамзана Султыгова. В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры. "Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса", - подчеркнули в школе "Наследие". Школа каменщиков-реставраторов "Наследие" создана в октябре 2023 года на территории историко-архитектурного комплекса Нижний Пуй. Первый выпуск учащихся состоялся в мае 2024 года. Школа планирует ежегодно выпускать до 48 специалистов различных направлений, обеспечивая регион квалифицированными кадрами для работы с историческими объектами. Ранее сообщалось, что власти Ингушетии при помощи фонда "Сафмар" планируют реализовать в горной части республики долгосрочный проект по исследованию и реставрации более 3 тысяч памятников ингушской средневековой архитектуры.
https://ria.ru/20250109/arkheologi-1992871165.html
https://ria.ru/20250319/nauka-2005882433.html
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республика ингушетия, джейрахский район, сафмар, россия, общество
Республика Ингушетия, Джейрахский район, Сафмар, Россия, Общество
В Ингушетии нашли следы древнего протогорода
Археологи нашли следы древнего протогорода в Джейрахском районе Ингушетии
НАЛЬЧИК, 24 мая - РИА Новости. Археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, находка может перевернуть представления об истории региона, сообщили в пресс-службе школы каменщиков-реставраторов "Наследие".
"Археологическая экспедиция школы мастеров каменщиков-реставраторов ООО "Наследие" в Джейрахском районе Ингушетии
сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона. В Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали) обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом - колыбелью ингушского народа", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что прокладка шурфов - вертикальных горных выработок - выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна - верхнего слоя почвы, - что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен - около двух километров - и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.
"Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода", - приводит пресс-служба слова генерального директора школы "Наследие" Рамзана Султыгова.
В пресс-службе уточнили, что ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры.
"Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса", - подчеркнули в школе "Наследие".
Школа каменщиков-реставраторов "Наследие" создана в октябре 2023 года на территории историко-архитектурного комплекса Нижний Пуй. Первый выпуск учащихся состоялся в мае 2024 года. Школа планирует ежегодно выпускать до 48 специалистов различных направлений, обеспечивая регион квалифицированными кадрами для работы с историческими объектами.
Ранее сообщалось, что власти Ингушетии при помощи фонда "Сафмар
" планируют реализовать в горной части республики долгосрочный проект по исследованию и реставрации более 3 тысяч памятников ингушской средневековой архитектуры.